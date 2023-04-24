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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوهين عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ويدفع الثمن

كوهين عن اعتقال النائب
كوهين عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة

علق وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين على قضية النائب الأردني عماد العدوان، المتهم بتهريب أسلحة وذهب إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة.

وقال كوهين لموقع يديعوت أحرونوت: "كانت هناك معلومات استخبارية عن التهريب إلى إسرائيل واعتقدنا أنه سيتم تهريب أشياء تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكننا فوجئنا بتهريب الأسلحة".

وأضاف: "يجب تقديم النائب الأردني إلى العدالة ويجب أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".

وتابع: "لا نريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها ولكن هذه الحادثة أقل ما توصف بأنها خطيرة".

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