كوهين عن اعتقال النائب الأردني: يجب تقديمه للعدالة ويدفع الثمن

علق وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين على قضية النائب الأردني عماد العدوان، المتهم بتهريب أسلحة وذهب إلى الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة.

وقال كوهين لموقع يديعوت أحرونوت: "كانت هناك معلومات استخبارية عن التهريب إلى إسرائيل واعتقدنا أنه سيتم تهريب أشياء تتعلق بأعمال تجارية واقتصادية لكننا فوجئنا بتهريب الأسلحة".

وأضاف: "يجب تقديم النائب الأردني إلى العدالة ويجب أن يدفع ثمن الفعل الجسيم الذي ارتكبه".

وتابع: "لا نريد إلقاء اللوم على الحكومة الأردنية بأكملها ولكن هذه الحادثة أقل ما توصف بأنها خطيرة".