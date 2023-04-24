قرارات عاجلة من وزارة التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي 2023/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتدائي أو شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية.

ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2022/2023