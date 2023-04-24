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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة من وزارة التعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات عاجلة لجميع مديريات التربية والتعليم بشأن تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي 2023/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتدائي أو شعبة تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية. 

ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين للعام الدراسي الحالي 2022/2023 

  • أن تكون الملفات مستوفاة وتكون الإمضاءات بتواريخ حديثة لعام 2023 .
  • يتم قبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي طبقا للتخصص على الكادر.
  • لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على تربية شعبة تعليم ابتـدائي أو شعبة تعليم أساسـي مـن المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية .
  • لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين من مادة إلى مادة إلا حالة الحصول على مؤهل عال تربوي جديد للمادة المراد النقل إليها .
  • يجوز التقدم لـ تغيير المسمى الوظيفي من أخصائي أو أمين مكتبة إلى مادة دراسية والعكس إذا كان المؤهل مناسباً للتغيير طبقا لوصف كل مادة .
  • يجوز النقل من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تعليمية أخرى إذا كان المؤهل مناسب .
  • لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين المثبتين على صناديق خاصة إلا بعد حصوله على كادر المعلم .
  • لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين من المرحلة الابتدائية إلى مراحل أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات متتالية على انتدابه بداية من سنوات 2020/2021 ، 2021/2022 ، 2022/2023 متصلة ، ومن يعمل بمدرسة تعليم أساسي يحضر جداول ثلاث سنوات متتالية بكامل نصابه معتمدة من الموجه الأول للمادة سنوات.
  • يتم إبلاغ المعلمين الذين تم الموافقة المبدئية عليهم من قبل الوزارة ومتابعة موقع الأكاديمية المعرفة الاختيار وعدم تقدمهم مرة أخرى بطلبات لهذا العام ٢٠٢٣.
  • على المعلمين الذين قاموا بـ تغيير المسمى الوظيفي من عام 2012 حتى عام 2018 التقدم من جديد بطلبات تغيير المسمى الوظيفي لهذا العام 2023 .
  • يكون تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين في ضوء العجز للمادة ، والتخصص ، والمرحلة ، والوظيفة المراد النقل إليها.
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