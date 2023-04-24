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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. حملات نظافة وتمهيد وتسوية الطرق بقرى مركز بيلا| صور

حملات نظافة
حملات نظافة

نفذت الوحدات المحلية لقرى مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، حملات نظافة ورفع كفاءة وجودة الطرق والشوارع، فى إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وتمهيد وتسوية الطرق.

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وأكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، وإزالة نواتج تطهير الترع، وتمهيد الطرق وتوسعتها، والعمل على تيسير حركة المرور، وإبراز مظهر حضارى لمركز ومدينة بيلا.

في هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية لقري حاذق والحوة وروس الفرخ بمركز بيلا، حملات نظافة ورفع المخلفات ورفع الحاويات ونقاط تجمع القمامة ورش الشوارع، وتمهيد الطرق الداخلية بالقري، باستخدام الجليدر تيسيراً على المواطنين وتسهيل حركة المرور، وأيضاً تم استكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالشوارع وعمل الإصلاحات اللازمة لبعض كشافات الإنارة.

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محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ حملات النظافة حملات نظافة المخلفات كفر الشيخ جمال نور الدين اللواء جمال نور الدين

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