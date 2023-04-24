محافظ الشرقية يقرر إنهاء تكليف نائبي رئيس مركز أبو حماد

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية القرار رقم ( 3471 ) لسنة 2023 م بإنهاء تكليف كلٍ من "محمد عبد الرحمن علي قطب" و"طلعت سمير محمد السيد" القائمين بتسيير أعمال وظيفة نائب رئيس مركز ومدينة ابو حماد وعودتهما للعمل برئاسة مركز ومدينة أبو حماد على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية.

كما قرر المحافظ تكليف كلٍ من "حسن محمد كمال الدين محمد" رئيس الوحدة المحلية القروية بطويحر بمركز ومدينة أبو حماد للقيام بتسيير العمل بوظيفة نائب رئيس المركز بصفة مؤقتة.

كما كلف خالد محمد عبد الحميد دومه باحث إتصال برئاسة مركز ومدينة الزقازيق للقيام بتسيير العمل بوظيفة نائب رئيس المركز بصفة مؤقتة.

وأضاف المحافظ أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم ، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وعلي قرارات المحافظة أرقام 5722 – 14692 لسنة 2022 ، و 2233 لسنة 2023 ، ولحسن سير العمل وانتظامة وللصالح العام ، مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويلغى كل ما يخالف ذلك.