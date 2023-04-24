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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أولاف شولتز: ممتنون لجهود إجلاء الألمان من السودان

صدى البلد

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز، عن امتنانه لجهود القوات المسلحة الألمانية في تنفيذ عمليات إجلاء المواطنين الألمان من السودان.

 

وقال مستشار ألمانيا إن "هذه العملية خطيرة، لكن من المهم الحفاظ على سلامة مواطني بلدنا والبلدان الأخرى.. العملية جارية - كما نعلم جميعا - لكنه إجراء جيد ومهم لضمان سلامة المواطنين الذين يريدون الآن مغادرة البلاد".

 

وفي سياق آخر، أكد شولتز أهمية قمة بحر الشمال التي عقدت اليوم بمدينة أوستند البلجيكية، خاصة فيما يتعلق بتوليد طاقة كافية للمستقبل.

 

وأشار شولتز - في بيان بشأن القمة - إلى أن القمة ناقشت إمكانية إنتاج الطاقة من الرياح واستخدام الهيدروجين، من خلال شبكة طاقة أوروبية عابرة للحدود الوطنية، موضحا أنه خلال وقت قصير جدًا سيكون بحر الشمال أكثر أهمية مما كان؛ إذ سيصبح مصدرا حيويا لإنتاج الطاقة.

 

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