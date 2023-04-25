بعد قرار الحكومة .. عقوبة التعدي على مجرى نهر النيل

قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن أجهزة الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

وفي ضوء ذلك وبمداومة المرور ورصد أي متغيرات تطرأ على مجرى نهر النيل وفرعيه نتيجة أي تعديات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينه خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فقد ورد بلاغ يوم (الاحد الموافق ٢٣ ابريل ٢٠٢٣) بوجود أعمال ردم لمجرى نهر النيل (فرع دمياط) بكفر البرامون بمحافظة الدقهلية لتعلية منسوب أرض طرح النهر.

وتم على الفور انتقال المهندسة نيل المنصورة ومسئولى شرطة المسطحات المائية إلى موقع المخالفة وإيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات وإلزام المخالفين برد الشيء لأصله بمعرفتهم وعلي نفقتهم مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما تم تنفيذ إزالة فورية بنزله باقور بمركز أبو تيج بمحافظة أسيوط لمبنى مخالف عبارة عن غرفة من البلوك الأبيض ومونة الأسمنت على مساحة ٢٤ متر مربع وذلك بمعرفة المخالفين وعلى حسابهم وتحت إشراف مسئولى الوزارة .

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

عقوبة التعدي على مجرى نهر النيل

وحدد القانون الصادر برقم 147 لسنة 2021 ، عددا من المحظورات لحماية المياه، ومنع التعديات على المجاري المائية وضمان حسن سير المرفق، ومنع إهدار المياه في غير صالحها ، و وضع عقوبات لكل من يخالف ذلك.

1- يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام .



2- يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسي العائمات السياحية في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.

3- يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهر.



4- يحظر بدون ترخيص من الوزارة رسو أى من العوامات أو الذهبيات بأنواعها المختلفة على شاطىء النيل وفرعيه أو أى مجرى مائى عام.



5- يحظر بدون ترخيص من الوزارة إقامة أية منشآت فى حدود حرم مآخذ مياه الشرب من نهر النيل وفرعيه والذي يحدد بمسافة 500متر أعلى التيار و200متر أسفل التيار



6- حظر إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو غيرها في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.



7- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.

8-إعاقة سير المياه في نهر النيل وفرعيه أو المجاري المائية أو شبكة صرف مغطى أو مخر سيل أو إجراء عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات.

عقوبات المخالفين

يعاقب كل من يخالف ذلك، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .