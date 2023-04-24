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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولدنة.. فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه باللهجة اللبنانية

فضل شاكر
فضل شاكر

طرح الفنان فضل شاكر، أغنيته الجديدة باللهجة اللبنانية التي تحمل اسم ولدنة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية ولدنة لـ فضل شاكر، من كلمات إلياس ناصر، وألحان جورج مارديروسيان، وتوزيع علي أباظة، وميكس وماستر روجيه أبي عقل، وإشراف عام إياد النقيب.

أحدث أغاني فضل شاكر 

وكان الفنان فضل شاكر طرح أحدث اغانيه “ مرحبا ” ، احتفالاً بشهر رمضان الكريم ، وذلك عبر فناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” .

الأغنية حققت بعد طرحها بـ 8 ساعات ، حيث بلغت نسبة المشاهدات مايقرب من 8 الالاف مشاهدة فقط . 

أغنية مرحبا من الحان  : فضل  شاكر  و توزيع : حسام  الصعبي .

وكان قد طرح الفنان فضل شاكر، أغنية جديدة خلال الفترة الماضية  بعنوان “صعبان عليك حالي”، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

“صعبان عليك حالي” كلمات مصطفى مرسي، وألحان و توزيع خالد عز، Mix & mastering  عمرو هاشم، اخراج : محمود رمزي.

 

أزمة شيرين عبد الوهاب وفضل شاكر 

وكانت قد كشفت مواقع لبنانية عن أسرار فى التحقيق الذى جرى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب بعد زيارتهما الى الفنان فضل شاكر 

وخضعت شيرين وزوجها حسام حبيب لكتابة تعهد رسمى بعد زيارتهما لفضل شاكر مجددا فى المخيم المقيم به والذى دخلته شيرين من خلال تصريح من الجيش اللبنانى حيث سمح لهما بدخول  المخيم وليس زيارة فضل شاكر. 

فضل شاكر أغاني فضل شاكر الفنان فضل شاكر ولدنة أغنية ولدنة يوتيوب

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