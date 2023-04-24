الخارجية اللبنانية: العمل استثنائيا على إجلاء ما تبقى من اللبنانيين بالخرطوم خلال يومين

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية العمل استثنائيا ولمرة واحدة فقط على إجلاء ما تبقى من اللبنانيين بالعاصمة السودانية الخرطوم غدا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء بمجرد أن تسمح الظروف الميدانية بذلك.

وأضافت الخارجية اللبنانية أن هذا القرار جاء لعدم تمكن عدد محدود من اللبنانيين من الالتحاق بقافلة الإجلاء من الخرطوم التي تم تنظيمها فجر أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة أن التاريخ النهائي لهذه الرحلة المزمع تنظيمها مرتبط بإمكانية تأمين حافلة نقل، ومدى ملائمة الوضع الأمني الميداني، وسلامة الطريق.

ودعت الخارجية اللبنانية جميع اللبنانيين الراغبين بالمغادرة التواجد قبل صباح الغد في فندق روتانا - الخرطوم حيث ستنطلق القافلة، آخذين بعين الاعتبار أن الظروف الميدانية قد لا تسمح بالمساعدة على تنظيم عملية إجلاء أخرى بعد الانتهاء من العملية الثانية المزمع تنفيذها.