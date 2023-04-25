دون محاكمة.. سكان هايتي أعدموا 10 من أعضاء تنظيم عصابي شهير وأحرقوهم

قالت الشرطة الهايتية، الإثنين، إن ما لا يقل عن 10 من أعضاء عصابة شهيرة، أُعدموا دون محاكمة، وأُحرقت جثثهم من قبل سكان بورت أو برنس.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة الهايتية، غاري ديسروسيه، أن مجموعة العصابات المسلحة كانت تستقل سيارة في العاصمة وأن الشرطة كانت تنوي اعتقالهم.

وبشكل منفصل ، قال إن رئيس الجريمة سيئ السمعة “كارلو بيتيثوم” مات، دون إعطاء أي تفاصيل..

واستخدم “بيتيثوم” اسما مستعارا هو “تي ماكاك”، وقاد عصابة تحمل نفس الاسم.

وجاءت عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بعد أيام من المواجهات بين أفراد العصابات وعناصر الأمن.

وأظهرت صور لـ"رويترز"، ومقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عدة جثث مكدسة على الطريق، مع إطارات دخان، وأشياء أخرى فوقها، والناس يحيطون بهم ويصرخون بغضب، كما يظهر شخص وهو يضرب الجثث بأداة غير حادة.

ونمت قوة العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس عام 2021 ، حيث علق السكان في المنتصف حيث أصبحت أجزاء كبيرة من العاصمة وجزءا كبيرا من الريف خارجة عن القانون.

وشهد الوضع الأمني ​​مزيدًا من التدهور في الأشهر الأخيرة ، مع اندلاع معارك بالأسلحة النارية بين ضباط الشرطة والعصابات، خلفت المعارك الدامية على النفوذ المئات من القتلى وتشريد الآلاف.

وقال ديسروسيه إن غضب السكان مفهوم 'لكن التعاون الذي نسعى إليه يجب أن يتم بدون عنف'.

تسيطر الجماعات الإجرامية على حوالي 80٪ من منطقة العاصمة بورت أو برنس ، حيث تعمل حوالي 200 عصابة مع الإفلات من العقاب ، وفقًا للتقديرات.

ودعت حكومة هاييتي وكبار مسؤولي الأمم المتحدة إلى تشكيل قوة دولية لدعم الشرطة الهايتية في كفاحها ضد العصابات.