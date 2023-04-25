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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون معاناة.. كيف تخسرين وزنك بعد العيد

رجيم
رجيم

تصاب السيدات بالأستياء نتيجة لزيادة وزنهن خلال رمضان وأيام العيد وتشعر أنها يجب على الفور إتباع نام رجيم يعيد لديها الثقة بنفسها وقوامها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إتباع نظام غذائي سهل وغير قاسي لإنقاص الوزن بعد العيد بحسب ما نشره موقع بولد سكاى الهندى .

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نشرة المرأة.. رجيم في رمضان ينقص 20 كيلو.. 3 مشروبات تقاوم تعب الصيام تناولها بين الإفطار والسحور.. دراسة جديدة عن تأثير القهوة

الأسبوع الأول 

 

الإفطار 


قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن 

بين الإفطار والغداء

كوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش
 

الأسبوع الثاني


بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
أو
شريحتان نستو لايت + 1 توست سن
بعد ساعتين

كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا..3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة
أو
3 شرائح سمك مشوى  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء
شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن
كوب من المريمارية والنعناع
 

الأسبوع الثالث


الإفطارالساعة الثامنة صباحا : 
طبق من الشوفان بملعقة عسل
أو
طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن
بعد ساعتين

ثمرة تفاح
الساعة الرابعه عصرا
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة
بعد ساعتين ..كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة +كوب زبادى

انقاص الوزن اتباع نظام غذائي بيض مسلوق طبق سلطة لإنقاص الوزن نقاص الوزن الافطار والسحور سلطة خضراء الع أيام العيد الأسبوع الأول شاي باللبن زيادة وزنه إتباع رجيم صحي ​​​​​​​health

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