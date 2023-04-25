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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل لعب الهولي.. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب التصاق اللون

قبل لعب الهولي ..
قبل لعب الهولي .. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب ألت

من أكثر الطرق شيوعًا لحماية البشرة والشعر من الألوان أثناء لعب الهولي حرب الألوان استخدام زيت جوز الهند، لكن افترض أنه قبل الذهاب للعب بالألوان ، عرفت أن هذا الزيت قد انتهى في المنزل ، فماذا ستفعل؟ إذا كنت تعتقد أن الكريم العادي أو المرطب سيفي بالغرض بالنسبة لك ، فأنت مخطئ تمامًا. 

كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أشياء يمكنك وضعها على الوجه والشعر لتجنب ألتصاق اللون تتمثل فيما يلي :

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جل النفطي

جل النفطي

الفازلين أكثر سمكًا من أي مرطب آخر. يشكل طبقة رقيقة فوق الجلد لا يمكن غسلها بسهولة بالماء. هذه الجودة تجعله أفضل بديل لزيت جوز الهند. يمكنك وضعه بشكل مريح على أي جزء من الجسم.
 

زيت الخردل

زيت الخردل

 

يمكن تطبيق زيت الخردل ليس فقط على الجلد ولكن أيضًا على الشعر. يستخدم هذا الزيت في معظم المنازل الهندية ، أي أنك ستجد بسهولة بديلاً لزيت جوز الهند في مطبخك،  ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن تطبيقه قبل حوالي ساعة من اللعب بالألوان ، عندها فقط سيكون قادرًا على إعطاء نتائج أفضل.

زيت اللوز

زيت بادام

يعد زيت اللوز أيضًا أحد هذه الخيارات ، والذي يمكن استخدامه بشكل مريح للغاية على الجلد والشعر دون أي قلق. لن يحمي هذا الزيت الغني بالمغذيات الشعر والبشرة من الألوان فحسب ، بل سيحافظ أيضًا على ترطيبها ويمنعها من أن تصبح باهتة وجافة.

زيت الطهي

زيت الطهي

إذا لم يكن لديك أي من الأشياء المذكورة أعلاه ، يمكنك أيضًا استخدام زيت الطهي العادي، قم بإجراء اختبار رقعة ، بحيث يمكنك التأكد من أنك لا تتفاعل مع أي عنصر من هذا الزيت.

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قبل لعب الهولي.. ضعي هذه الأشياء على الوجه والشعر لتجنب التصاق اللون

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