صدام مرتقب بين أوبك وواشنطن.. ارتفاع كبير فى أسعار النفط خلال أيام

توقع الخبير النفطي العراقي حمزة الجواهري اليوم الثلاثاء، أن المواجهة الحقيقية بين أوبك والولايات المتحدة الامريكية ستبدأ بعد أيام، مرجحاً ارتفاع أسعار النفط من جديد.

وقال الجواهري بحسب وكالة شفق نيوز؛ ان "ما يحدث حاليا من تذبذب في أسعار النفط هو مواجهة ما بين أوبك وما بين أمريكا"، متوقعا ان "هذه المواجهة لن تنتهي حيث ان الأخيرة تستعد للمواجهة الحقيقية التي ستبدأ بعد أيام".

واضاف ان "أمريكا تسعى حاليا لتخفيض أسعار النفط من خلال ضخ كميات كبيرة من المخزون النفطي الاستراتيجي التي لديها للأسواق، في حين سعت أوبك إلى ان تبقى الأسعار ضمن نطاق 80 دولاراً من خلال التخفيض الطوعي البالغ مليون و660 ألف برميل يوميا والذي سيبدأ اعتبارا من الأول من شهر مايو المقبل".

وتوقع الجواهري ان "ترتفع الأسعار اكثر من جديد في حال تم المباشرة بالتخفيض الطوعي"، مستدركا أن "اوبك+ تعرف أن هذه المواجهة لن تنتهي مع أمريكا من خلال هذا التخفيض، وبالتالي فان دراسات أوبك ستأخذ ذلك في حساباتها في ظل هذه المواجهة".

وشهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا مع اعلان دول منظمة أوبك ومنها العراق عن تخفيضات طوعية بأكثر من مليون و600 الف برميل يوميا ابتداء من ايار المقبل، إضافة الى التخفيضات السابقة البالغة مليونين برميل يوميا، قبل ان تفقد هذه المكاسب مع مرور الأيام مع توقعات برفع أسعار الفائدة في أمريكا وأوروبا مما ينذر بضعف نمو الاقتصاد العالمي.