عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين ومحمد بن سلمان يؤكدان ارتياحهما للتعاون في أوبك +

أرشيفية
أرشيفية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، تعاون أوبك+، حيث أعربا عن "ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل التحالف من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية"، وفق بيان صدر الجمعة عن الكرملين.

وجاءت المكالمة الهاتفية بمبادرة من السعودية حيث تأتي في أعقاب التخفيضات المفاجئة للإنتاج تجاوزت المليون برميل يوميًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

مباحثات بين بوتين وولي العهد السعودي حول اتفاق أوبك+

النفط يعمق خسائره ويمحو أكثر من ثلثي أرباحه منذ قرار أوبك +

وقادت المملكة العربية السعودية التخفيضات، مع تعهدها بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، في حين مدّدت روسيا خفضها الحالي حتى نهاية العام.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين يوم الثالث من أبريل الجاري، إن التخفيضات المفاجئة كانت مدفوعة باهتمام المنتجين "بالمحافظة على أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عند مستوى معين".

كما ناقش الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي العلاقات الثنائية، مع التركيز على زيادة توسيع "العلاقات المتبادلة التي تحقق المصالح المشتركة في مجالات التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة"، وفقًا لما جاء في بيان الكرملين. كما تحدثا عن آفاق تعاون المملكة العربية السعودية مع دول مجموعة "بريكس" 
 

البترول روسيا السعودية المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان ولي العهد الرئيس الروسى النفط فلاديمير بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

وفاة سيف .. توقعات خطيرة لـ الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

موضوعات متعلقة

مباحثات بين بوتين وولي العهد السعودي حول اتفاق أوبك+

النفط يعمق خسائره ويمحو أكثر من ثلثي أرباحه منذ قرار أوبك +

ترشيحاتنا

بوتين ومحمد بن سلمان يؤكدان ارتياحهما للتعاون في أوبك +

مفاجأة فى العيد.. مشروب طبيعي لإنقاص الوزن سريعا

صورة ودبلة.. حلا شيحة تثير الجدل من جديد في إطلالة العيد

تطورات الوضع في السودان .. رئيس أركان الجيش الأمريكي يهاتف البرهان

تاريخ مواجهات الاهلي والرجاء.. من له الأغلبية؟

بالصور| بي واي دي تقدم نسختها الكهربائية الجديدة «SEAGULL».. اعرف سعرها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

يحمي من السرطان ويقوي القلب.. فوائد لا تعرفها من قبل عن الشمر

حضر السفرة وغدروا بيه.. شاب في موقف مؤلم بسبب أصحابه

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ