بوتين ومحمد بن سلمان يؤكدان ارتياحهما للتعاون في أوبك +

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، تعاون أوبك+، حيث أعربا عن "ارتياحهما لمستوى التنسيق داخل التحالف من أجل ضمان استقرار سوق النفط العالمية"، وفق بيان صدر الجمعة عن الكرملين.

وجاءت المكالمة الهاتفية بمبادرة من السعودية حيث تأتي في أعقاب التخفيضات المفاجئة للإنتاج تجاوزت المليون برميل يوميًا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقادت المملكة العربية السعودية التخفيضات، مع تعهدها بخفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً، في حين مدّدت روسيا خفضها الحالي حتى نهاية العام.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين يوم الثالث من أبريل الجاري، إن التخفيضات المفاجئة كانت مدفوعة باهتمام المنتجين "بالمحافظة على أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية عند مستوى معين".

كما ناقش الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي العلاقات الثنائية، مع التركيز على زيادة توسيع "العلاقات المتبادلة التي تحقق المصالح المشتركة في مجالات التجارة، والاقتصاد، والاستثمار، والطاقة"، وفقًا لما جاء في بيان الكرملين. كما تحدثا عن آفاق تعاون المملكة العربية السعودية مع دول مجموعة "بريكس"

