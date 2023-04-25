عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

قدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.


وقال قداسة البابا تواضروس في برقية التهنئة، لقد عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة.

السلام خيار أساسي


وتابع قائلا، إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، ساهم بقوة في رجوع أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.

البابا تواضروس السيسي تحرير أرض سيناء قداسة البابا تواضروس الكنيسة القبطية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير يحسم الجدل حول مصير رئيس نادي الزمالك الجديد

الزمالك يفسخ عقد نجم الفريق قبل نهاية الموسم .. تفاصيل

أقسم بالله مش بنتي.. موظف أمام محكمة الأسرة: مراتي ولدت وأنا مبخلفش

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لطلاب المدارس

بعد حوريا.. كاف يهدد باستبعاد نادٍ جديد من دوري السوبر الإفريقي

لـ موظفي الحكومة.. خفض ساعات العمل في هذه الحالات| تفاصيل

اليوم.. انتهاء غلق المحال 2 صباحا.. وبدء المواعيد الصيفية غدا

ظاهرة جوية تضرب البلاد والأرصاد تحذر.. ماذا يحدث في طقس اليوم؟

ترشيحاتنا

10 أضعاف العادى .. سر ارتفاع سعر جمبري الفراولة

تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

شملت 41 جنسية.. فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من السودان نحو جيبوتي

في ذكرى عيد تحرير سيناء الـ 41.. القصة الكاملة لهزيمة الإرهاب على أرض الفيروز

سقوط رجال شرطة مزيفين استولوا على أموال مواطن بالقاهرة

إهمال والديها ينهي حياة رضيعة سوهاج داخل منزلها.. تفاصيل صادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل محشي الكرنب بمذاق شهي

الشتاء مخلصش| تفاصيل انخفاض درجة الحرارة وفرص سقوط الأمطار بهذه المحافظات

من غير أضرار .. التوقيت المناسب لتناول الشاي الأخضر

ناسا تحذر.. كويكب ضخم يمر بالأرض غدا

فيديو

مش مضمونة.. تحذير من انتشار سبائك ذهبية بلدي غير مطابقة للمواصفات بالأسواق

بسبب متعهد حفلات.. هاني شاكر يتعرض للنصب في البحرين

ارتفاع الحرارة ورياح قوية .. تعرف على أبرز ملامح طقس اليوم

رقم قياسي لأسعار الجنيه الذهب.. وعيار 21 يقترب من 3000 جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

اﻟﻤﺰﻳﺪ