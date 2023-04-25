تحرير سيناء.. البابا تواضروس: أرضنا عادت بفضل دماء رجال الجيش والجهود الدبلوماسية

قدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات ورجال القوات المسلحة وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الواحدة والأربعين لتحرير أرض سيناء الغالية.



وقال قداسة البابا تواضروس في برقية التهنئة، لقد عادت لنا أرضنا بفضل الجهود الدبلوماسية، سبقتها دماء غالية بذلها أبناء مخلصون من رجال القوات المسلحة.

السلام خيار أساسي



وتابع قائلا، إن تمسك مصر بالسلام خيارًا أساسيًا يمثل أحد ثوابتها التاريخية، ساهم بقوة في رجوع أرض سيناء بكاملها، وبدأنا نرى ثماره حاليًا بمسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت على أرضها، بعد أن نجحت الدولة المصرية في القضاء على الإرهاب، نصلي إلى الله ليحفظ وطننا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بالأمن والاستقرار.