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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تطرد 5 دبلوماسيين روس ..تعرف على السبب

علم السويد
علم السويد

قالت وزارة الخارجية السويدية ، في بيان الثلاثاء ، إن السويد طردت خمسة دبلوماسيين روس لقيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية "السويد استدعت السفير الروسي، وأبلغته أنه طُلب من خمسة موظفين بالسفارة مغادرة البلاد نتيجة أنشطة تتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بالوضع الحالي"، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وطردت السويد ثلاثة دبلوماسيين روس في أبريل من العام الماضي في أعقاب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

في وقت سابق من هذا الشهر ، قالت النرويج إنها طردت 15 مسؤولاً في السفارة الروسية قالت وزارة الخارجية إنهم ضباط استخبارات يعملون تحت غطاء مناصب دبلوماسية ، في أحدث طرد من هذا القبيل من قبل دولة غربية منذ أندلاع الحرب بين موسكو وأوكرانيا.

وزارة الخارجية أوكرانيا الخارجية السفير الروسي الدبلوماسية السويد

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