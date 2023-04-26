نوكيا تسحق أوبو وسامسونج.. 9 موبايلات Nokia تتلقى تحديث Android 13

إذا كنت تمتلك هاتف نوكيا Nokia G11 Plus ، يمكنك أن تتلقي تحديث أندرويد Android 13 الرسمي. يتضمن التحديث أيضًا تصحيح الأمان لشهر أبريل 2023 ، وبذلك يصل العدد الإجمالي لهواتف Nokia الذكية مع تحديثات Android 13 إلى 9 هواتف.

يوفر تحديث Android 13 لهاتف Nokia G11 Plus عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة والتغييرات المرئية ، وتحسينات الاستخدام ، وتحسينات الأمان والخصوصية. يزن التحديث 2.4 جيجا بايت ، والإصدار هو V2.420.

تتضمن بعض التغييرات الملحوظة التي يمكن أن يتوقعها مستخدمو هاتف نوكيا Nokia G11 Plus مع تحديث Android 13 ، ظل إشعارات مُعاد تصميمه ، وعناصر تحكم خصوصية مُحسّنة ، وأذونات تطبيقات أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بواجهة محدثة مع رسوم متحركة وعناصر واجهة مستخدم جديدة ، بالإضافة إلى تحسين الأداء وعمر البطارية.

يقدم Android 13 ميزة جديدة تسمى "Material You" ، والتي تتيح للمستخدمين تخصيص مظهر هواتفهم الذكية من خلال الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أنظمة الألوان والسمات.

وإضافة مهمة أخرى إلى Android 13 في هاتف Nokia G11 Plus هي لوحة "الإعدادات السريعة" الجديدة ، والتي تسهل الوصول إلى الميزات المستخدمة بشكل متكرر مثل Wi-Fi و Bluetooth والمصباح اليدوي. يمكن أيضًا تخصيص اللوحة لعرض الإعدادات المفضلة للمستخدم.

يأتي Android 13 أيضًا مع ميزات أمان وخصوصية أفضل ، بما في ذلك نظام أذونات التطبيقات المحسّن الذي يسمح للمستخدمين بمنح الأذونات لمرة واحدة. هذا يعني أن التطبيقات ستحتاج إلى طلب إذن في كل مرة تصل فيها إلى معلومات حساسة ، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم.

بدأ مالكو Nokia G11 Plus في الهند بالفعل في تلقي تحديث Android 13 ، بينما قد يضطر المستخدمون في الأسواق الأخرى إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً. ومع ذلك ، من المتوقع أن يتم طرح التحديث على مستوى العالم قريبًا.