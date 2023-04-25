الخميس.. انطلاق بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023

تنطلق في الثانية من مساء الخميس المقبل، بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2023" والمقرر إقامتها خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي باستاد القاهرة وهي احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وسيبدأ حفل افتتاح البطولة مع دقات الثانية عصرًا بعرض للموزع الموسيقي هشام خرما مع مشاركة 300 لاعب ولاعبة من الهيئات الرياضية من جميع أنحاء الجمهورية ويعقبها قسم للحكام وقسم اللاعبين وفي ختام الحفل كلمة لأبرز الحضور.

وكان اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين قد كشف عن مشاركة 155 لاعبًا ولاعبة بواقع 97 لاعبًا و58 لاعبة بالبطولة بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وضيوف مصر من الاتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

ويشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

ويشارك الفراعنة في البطولة بقائمة مكونة من 11 لاعبًا ولاعبة.

وضمت قائمة منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

"علي زهران - عمر العربي - محمد عفيفي - أحمد عبد الرحمن - زياد خاطر - عبد الرحمن عبد الحليم - أحمد المراغي" تحت قيادة المدير الفني: جمال مطر ويعاونه شريف جودت وعرفات أحمد.

بينما يتكون منتخب مصر للجمباز الفني للآنسات من:

"نانسي طمان - فريدة دبور - ياسمين سلامة - جنى عبد السلام"، تحت قيادة المدير الفني: زكريا غالب والمدربين سلمي السعيد ومحمود سيد وايفا.