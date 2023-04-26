بقعة سوداء على الأرض.. كيف وثقت اليابان ظاهرة كسوف الشمس الهجين

تم نشر صورة لكسوف الشمس الهجين الذي حدث قبل أيام، من قبل شركة (أي سبيس) اليابانية، حيث تم التقاط الصورة من مدار حول القمر بواسطة مركبة الهبوط (هاكوتو-ر) التي تحمل المسبار المتجول راشد.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، نشرت الشركة اليابانية هذه الصورة لأول مرة قبل ساعات، ويظهر في الصورة ظل القمر على الجزء الشرقي من الكرة الأرضية في استراليا والعديد من الجزر.

وتظهر الصورة الألوان الحقيقية للأرض بما يظهر لعين الإنسان، بالإضافة إلى الغيوم والتضاريس.

ونظراً لأن الأرض ساطعة جداً مقارنة بالفضاء المظلم حولها، استغرقت الكاميرا فترة قصيرة جداً للتعريض (20 إلى 100 ملي ثانية)، مما جعل النجوم غير مرئية في خلفية الصورة.

يذكر أن مركبة الهبوط (هاكوتو-ر) اليابانية والمستكشف راشد يستعدان حالياً للهبوط على سطح القمر، وموعد الهبوط متغير قابل للتغيير.