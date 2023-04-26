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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

مستشفى دسوق
مستشفى دسوق

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص»، على طريق «فوة / كفر الشيخ»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام  لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 أشخاص بحادث تصادم بين سيارتين في كفر الشيخ

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وتبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وهم: 

 أحمد م.خ، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 ووائل.أ.د ، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 وأسماء.ص.ت، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

وحسام ص.ا، 15 سنة، كسر بالفخذ الأيمن.

 ومحمد ا.ز، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 وريهام م.ب، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 ونزيه.ع.أ، 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 ونجلاء ف.م، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

 وجميعهم يتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى دسوق العام.

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