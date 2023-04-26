ننشر أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين «ميكروباص»، على طريق «فوة / كفر الشيخ»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبين أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة، وهم:

أحمد م.خ، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

ووائل.أ.د ، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

وأسماء.ص.ت، 26 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

وحسام ص.ا، 15 سنة، كسر بالفخذ الأيمن.

ومحمد ا.ز، 52 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

وريهام م.ب، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

ونزيه.ع.أ، 47 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

ونجلاء ف.م، 30 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم

وجميعهم يتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى دسوق العام.