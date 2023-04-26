تحذير عاجل من الجيش السوداني لـ هؤلاء المواطنين

وجه الجيش السوداني اليوم، الأربعاء، تحذيرا لمواطني منطقة شمال بحري وحتى قرى، من أن المتمردين يقومون بسرقة عدد كبير من دفارات التوزيع التابعة لشركات المواد الغذائية.

وذكرت القوات المسلحة ، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تنبه القوات المسلحة مواطني منطقة شمال بحري وحتى قرى، بأن المتمردين قد قاموا بسرقة عدد كبير من دفارات التوزيع التابعة لشركات المواد الغذائية ومطاحن الغلال و قلابات من بعض شركات الطرق، ويجري إستغلالها في نقل الذخائر من مستودعهم بقري ، مما يجعلها أهدافا عسكرية".

وأضافت: "ننوه مواطنينا الكرام لإتخاذ الحيطة والحذر والإبتعاد عن خط سير هذه المركبات".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الجيش السوداني اليوم، الأربعاء، بيانا أكد فيه أن المتمردون لا يزالون مستمرون في خرق الهدنة.

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يزال المتمردون مستمرون في خرق الهدنة المعلنة يوم ٢٥ أبريل".

وأضافت: “تتمثل أبرز هذه الخروقات في الأعمال الآتية: القصف المدفعي العشوائي لمناطق في محيط القيادة العامة وإدارة المرافق الإستراتيجية”.

وأشارت إلى أنه مازالت أتيام القناصة مستمرة في إطلاق النار في المناطق المحيطة بمطار الخرطوم وحي المطار السكني ومناطق في بحري وأمدرمان”.

ولفتت القوات المسلحة السودانية إلى "تحركات كثيفة لأرتال عسكرية مدحورة قادمة من كردفان ودارفور لتعزيز قواتهم المتراجعة بالخرطوم".

وتابعت: "سرقة عدد كبير من سيارات توزيع المواد الغذائية واستغلالها في نقل الذخائر من منطقة الجيلي شمال بحري للتمويه، مما يعرض ممتلكات المواطنين للخطر و يجعلها أهدافا عسكرية".

وحذرت من أنه لا زال المتمردون يتمركزون داخل الأماكن السكنية لاتخاذ ساكنيها دروعا بشرية".

وأكدت أنه جاري رصد المزيد من الخروقات وستصدر بها قوائم مفصلة.