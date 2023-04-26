تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة مهنة من نقابة الإعلاميين

يستهدف قانون نقابة الإعلاميين العمل على الارتقاء بالمستوى المهنى للإعلاميين وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، والحفاظ على كرامة المهنة والدفاع عن المشتغلين بها، ومتابعة الالتزام بتقاليد المهنة وآدابها ومبادئها.

وحددت اللائحة التنفيذية لذات القانون الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، والتى جاءت كالآتى:

1 – استمارة طلب الحصل علي تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

2 – عقد العمل المبرم بين الوسيلة الاعلامية وطالب التصريح أو خطاب من شئون العاملين بالوسيلة إعلامية يوضح تفاصيل التعامل بين الطرفين.



لا يفوتك||



3 – موافقة الجهات الأمنية على مزاولة المهنة داخل مصر بالنسبة للأجانب.

4 – صورة بطاقة رقم قومى – جواز سفر سارٍ حتى تاريخ التقدم.

5 – أصل شهادة الميلاد.

6 – المؤهل الدراسي.

7 – شهادة أداء الخدمة العسكرية (الخدمة العامة) صورة طبق الأصل.

8 – صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم.

