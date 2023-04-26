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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال يضرب تركيا من جديد قرب الحدود السورية

زلزال
زلزال

أعلنت وكالة إدارة إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في تركيا (آفاد)، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة في ولاية أضنة التركية.

وذكرت الإدارة في تغريدة على تويتر، أنه تم تسجيل الزلزال في الساعة 07:48 بتوقيت موسكو.

ووقع مركز الهزات على عمق 7 كيلومترات.

ولم ترد أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

وفي 6 فبراير، وقعت زلازل بقوة 7.7 و 7.6 درجة بفاصل 9 ساعات في ولاية كهرمان مرعش في جنوب شرق تركيا.

وشعر بهذه الهزات الأرضية، السكان في 11 ولاية في تركيا وكذلك في الدول المجاورة وخاصة سوريا حيث تسببت الهزات بدمار وسقوط قتلى.

ووصفت السلطات التركية الزلزال بأنه "كارثة القرن"، ووفقا لها بلغ عدد قتلى زلزال 6 فبراير 50.7 ألف شخص.

تركيا سوريا الكوارث الطبيعية السلطات التركية زلزال يضرب تركيا كهرمان مرعش

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