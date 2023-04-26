عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رأس مال أسهم الإمارات يلامس 3.4 تريليون درهم في جلسة منتصف الأسبوع

صدى البلد

لامس رأس المال السوقي لأسواق الأسهم المحلية حاجز 3.4 تريليون بعدما نجحت في اضافة مكاسب بأكثر من 13.6 مليار درهم في ختام تعاملات جلسة اليوم.

و بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام” ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.382 تريليون درهم في نهاية جلسة أمس إلى 3.396 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.783 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و612.9 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

أسهم الإمارات تربح 11.2 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 1.24 مليار درهم في سوق أبوظبي و382.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 379.4 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 20.4 ألف صفقة.

وتصدر "العالمية القابضة" النشاط في سوق أبوظبي جاذباً سيولة بنحو 238.7 مليون درهم وأغلق مستقراً دون تغيير عند 395 درهم، تلاه "أدنوك للغاز" جاذباً 139.2 مليون درهم وأستقر عند 3.28 درهم، ثم "الفا ظبي" بسيولة 101.4 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 2.67% إلى 22.3 درهم.

وفى سوق دبي، استحوذ "إعمار العقارية" على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة جاوزت 57.2 مليون درهم، تلاه "سالك" بنحو 48.2 مليون درهم، ثم "إعمار للتطوير" مستقطباً أكثر من 44 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 6 دراهم.

وكالة انباء الامارات سوق ابوظبي رأس المال السوقي مليون درهم اسواق الأسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أعلى فائدة على شهادات الادخار في جميع البنوك

نقدم الساعة الخميس بالليل ولا الجمعة؟| موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

بعد تخطيه 40 ألف جنيه| تراجع قوي يضرب أسعار الحديد عالميًا وهذا ثمن الطن

حيلة الفياجرا.. اعترافات طالبة القاهرة: قتلته ونمت جنب جثته بقميص النوم

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

مقابل أليو ديانج.. انتقال نجم نادي تركي إلى صفوف الأهلي

ضياع فرصة مهمة لـ الأهلي قبل مواجهة الرجاء في المغرب

ضرب أمه وفيسبوك فضحه .. ابن المحلة العاق يواجه عقوبات رادعة

ترشيحاتنا

تريند الخيانة الأعلى عالميًا| ما قصة الحسناء نسليهان أتاجول وزوجها قادير دوجلو

أوقفوا إطلاق النار بشكل فوري..نداء عاجل من الأمم المتحدة بشأن السودان

بعد انتهاء إجازة العيد | مواعيد خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف

هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام أرسنال في قمة الدوري الإنجليزي

قتل الآلاف .. وفاة متورّط نازيّ في عمليات الهولوكوست عن 102 عام

تقليل عدد أسئلة الاختيار من متعدد بإمتحانات الثانوية العامة لتوفير وقت للمراجعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هو المسن الذي ظهر في المسجد النبوي ليلة 27 رمضان؟|صور

الموضوع جد ومينفعش يتأجل .. في هذه الحالات الصداع يكشف مشكلة خطيرة

طباخ شهير ينتقد أكل الشيف بوراك | بيعمل شو بس

لماذا تسمى الغدة الصنوبرية بـ العين الثالثة؟

فيديو

زيادة في وزنها.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر غيابها عن الساحة الفنية|فيديوجراف

تريند الأرقام من901 إلى 926 يجتاح منصات التواصل.. ما علاقة حمادة هلال؟|فيديوجراف

بركان البحر المتوسط يهدد العالم.. تطورات جديدة

ذهب للشكوى من صوت المؤذن.. أسترالي يعلن إسلامه داخل مسجد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ