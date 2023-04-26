جريمة روض الفرج.. قميص نوم يكشف حيلة المرأة اللعوب لقتل زوجها..فيديو جراف

قاتلة زوجها .. كشفت تحقيقات جهات التحقيق في القاهرة، تفاصيل جريمة مقتل مسن على يد زوجته و صديقه المسن ومتهم آخر بمنطقة روض الفرج .



نمت جنب جثته بـ قميص النوم





وقالت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق في القاهرة، أن المتهم الثالث أحضر لها عقاقير مضادة للاكتئاب ومهدئة وذلك لاستخدامها في وضعها داخل عصير للمجني عليه، وقامت بوضع العقاقير في العصير وقدمته للمجني عليه وساعدته على احتسائه وما أن تناوله حتى فقد الوعي وتوفى.

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