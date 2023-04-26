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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل مشاركة فيلما عَلَم وسامية في مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني

صدى البلد

تشارك MAD Solutions بفيلمين من توزيعها ضمن فعاليات النسخة 22 من مهرجان شيكاغو للفيلم الفلسطيني الذي تجري أحداثه في الفترة من 29 أبريل إلى 14 مايو، حيث يُعرض الفيلم الروائي الطويل عَلَم للمخرج فراس خوري يوم الأربعاء 3 مايو الساعة 6 مساءً في مركز جين سيسكل السينمائي، كما يُعرض الفيلم القصير سامية للمخرج حمزة الخطيب يوم الجمعة 5 مايو الساعة 8 مساءً.

 

نبذة عن الفيلمين:

 

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وحصد 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم، وتدور أحداثه حول تامر؛ مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

 

سامية من تأليف وإخراج حمزة الخطيب، ومن بطولة حياة أبو سمرة في دور سامية، وإسحاق إلياس في دور زوجها، وسبق لإسحاق  المشاركة في عدة أعمال مهمة منها مسلسلات messiah وفيلم الموصل من الإنتاجات الأصلية لشبكة نتفليكس. تدور أحداث الفيلم حول سامية، فنانة المسرح التعبيري الشابة والطموحة التي تتعرض لمرض سرطان الثدي وبعد خضوعها للعلاج الكيماوي تدخل في حالة نفسية سيئة تجعلها في عزلة عن الجميع ، بينما يحاول زوجها مساندتها ورفع معنوياتها وإخراجها من عزلتها باستخدام العلاج بالموسيقى التي تشكل جزء من شخصيتها الفنية والنفسية.

مهرجان سينما تامر علي نتفليكس مسرح فراس خوري

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