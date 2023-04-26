وزير التنمية: نفذنا مشروعات استثمارية في شمال وجنوب سيناء بـ15 مليار جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لتنمية سيناء، وأن تكون فى مقدمة أولويات عمل الوزارات المعنية بالحكومة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الأهمية الخاصة التي توليها الوزارة لمواصلة جهود تنمية سيناء في إطار الاستراتيجية العامة للدولة والمساهمة في تحسين البنية الأساسية وتطويرها وربطها بالمحافظات المجاورة وتوفير فرص عمل جديدة وجذب المستثمرين إلى أرض سيناء .

جاء ذلك في تصريحات لوزير التنمية المحلية علي هامش الزيارة التي يقوم بها اليوم الأربعاء إلي محافظة شمال سيناء بمشاركة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، للمشاركة في احتفال المحافظة بعيدها القومي وذكري تحرير سيناء الحادية والأربعين.

وحضر وكل من محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وعادل غضبان، محافظ بورسعيد، ومحمد سلمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وعبد المجيد صقر، محافظ السويس، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورموز ومشايخ سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة وهشام الخولي نائب المحافظ، وأسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة ولفيف من نجوم الرياضة والفن والمجتمع ومجلس القبائل والعائلات المصرية وشيوخ وعواقل قبائل سيناء.

وأضاف “آمنة”، أن الدولة المصرية حققت العديد من الإنجازات على أرض سيناء في العديد من القطاعات الحيوية والخدمية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث تشرف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة على أرض سيناء في كافة المجالات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الدفاع والإنتاج الحربى و جميع الوزارات والجهات المعنية لوضع تصور متكامل لتنمية محافظة شمال سيناء يتضمن الموقف التنفيذي لاستراتيجية تعزيز الاستفادة من الفرص والمقومات المحفزة للاستثمار بالمحافظة، وأن تنفيذ الاستراتيجية يتم وفق رؤية تشمل تحسين جودة الحياة للأهالي، عبر تحديث البنية التحتية، وكذا تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، مثل: الخدمات التعليمية والصحية والرياضية والترفيهية، إلى جانب النهوض بخدمات الأنشطة الاقتصادية، من المجمعات الخدمية الحكومية، والمجمعات الزراعية، ودعم الأعمال والمشروعات الصغيرة وغيرها من الأنشطة والمشروعات في مختلف القطاعات .

وقال وزير التنمية المحلية أن حجم المشروعات التي مولتها الوزارة علي أراضي سيناء منذ عام 2014 وحتى نهاية 2022 كانت تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل دائمة لأهالي سيناء وتحقيق نقلة كبيرة في الخدمات المقدمة للمواطنين ، لافتاً إلى أن إجمالي تكلفة تلك المشروعات التي تمويلها من الوزارة بلغت حوالى 15 مليار جنيه تتضمن مشروعات الخطة الاستثمارية في مشروعات الكهرباء ورصف الطرق وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة الي تقديم الدعم لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والعاجلة الآخري في العديد من القطاعات وعلي رأسها الطرق والتجهيزات الخاصة باستضافة قمة المناخ .

وأشار " آمنة " إلى أن الوزارة تولى أيضاً اهتماماً بتوفير فرص عمل لأبناء سيناء من خلال قروض ميسرة عبر صندوق التنمية المحلية والذى وفر حوالي (94 ألف ) فرصة عمل للمرأة المعيلة منها نسبة 74 % في محافظة شمال سيناء بفائدة لا تتعدى 5%.

وأضاف اللواء هشام آمنة أنه تم صرف مبلغ (32) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة بشمال سيناء لتنفيذ عدد (395) مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالى (4) آلاف فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم صرف مبلغ (223) مليون جنيه من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) لتوفير قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب والمرأة لتنفيذ عدد (723) مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت حوالى (12 ألف فرصة عمل ) .

وقال وزير التنمية المحلية أنه فى إطار خطة عمل الوزارة في المشروع القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية تم صرف مبلغ 27.3 مليون جنيه لبرنامج تطوير وتنمية القرى بسيناء بواقع عدد (5) قري بمحافظة شمال سيناء وهم (ام القطف – ام شيحان – الريسان – الكونتلا – النثيلة ) مشيراً إلي أنه تم تخصيص مبلغ 34 مليون جنيه لمحافظة جنوب سيناء لتطوير قرى (رأس مسلة – الرندل – وادى مكتب – وادى سعال – وادى الطور) .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيراً لتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة بمحافظتي جنوب وشمال سيناء وتوفير البنية الأساسية لمنظومة النظافة ، مشيراً إلي أنه وصل حجم الاستثمارات في منظومة المخلفات الصلبة بشمال سيناء حوالي 149 مليون جنيه حتى بداية عام 2023 ، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المُقدمة من الوزارة لمحافظة جنوب سيناء حوالي 103 ملايين جنيه وذلك بخلاف عقد اتفاق خدمات نظافة الشوارع والمرافق العامة بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء في احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء حضور عدد من الفاعليات الرياضية والفنية بمركز شباب قرية الروضة ومنها قافلة السعادة في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وكذا افتتاح سباق الهجن بمدينة العريش في شمال سيناء والذى يعد واحدًا من أقوى الأحداث على الساحة المصرية والعربية في هذا الشأن؛ حيث انطلق بشكل مميز وبطابع سيناوي خاص، وذلك بالتعاون بين وزارات التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والثقافة ومجلس القبائل والعائلات المصرية ، كما شارك اللواء هشام آمنة في افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية «ديارنا» والذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي حيث يشهد المعرض الذي يستمر على مدار يومين بمشاركة ما يزيد على 20 عارضًا نصفهم من محافظة شمال سيناء، والباقي من عدد من محافظات الجمهورية .

كما شهد وزير التنمية المحلية والسادة الوزراء فعاليات مبادرتي وزارة الشباب والرياضة "أنت الأغلى" التي تستهدف تعزيز الولاء والانتماء ونبذ العنف، بالإضافة إلى الجانب الفني والجانب الترويحي والدعم النفسي، ومبادرة "ساند" لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية.

ومن جانبه وجه محافظ شمال سيناء الشكر لجميع الحاضرين، علي مشاركة أبناء سيناء في الاحتفال بالعيد القومي وذكري التحرير وعلي الدعم المتواصل لشمال سيناء، مؤكدًا على اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسيناء وأهلها والتوجيه بتنفيذ مشروعات كبري في مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وفى مساء اليوم الأربعاء شارك وزير التنمية المحلية ووزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والثقافة وعدد من المحافظين افتتاح المهرجان الرياضى الأول لجامعات مدن القناة والدلتا بجامعة سيناء / فرع العريش تحت شعار "سيناء أولاً"، وذلك بتنظيم الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة بالتعاون مع جامعة سيناء.

يشارك فى المهرجان 250 طالباً وطالبة من 9 جامعات، ويقام خلال الفترة 25-28 إبريل الجارى، ويتضمن مجموعة من المنافسات الرياضية فى "كرة القدم، كرة الطائرة، كرة السلة، وتنس الطاولة".

كما شهد اللواء هشام آمنة والسادة الوزراء اللقاء الحوارى مع مجموعة من طلاب جامعة سيناء وأعضاء الكيانات الشبابية، والهيئات البرلمانية ضمن برنامج زيارة المحافظة لفتح لقاء حوارى معهم.

واختتم اللقاء بإقامة حفل تضمن عدة فقرات فنية بمشاركة مجموعة من النشء المبدعين فى الموسيقى والكورال من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، وفرق طلاب الجامعات المبدعين من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وفقرة شعر قدمها الموهوبون من الذين شاركوا فى المؤتمر الوطنى الأول للنشء.

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