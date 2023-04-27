خبير اقتصادي: نموذج مظلة الحماية الاجتماعية المصري فريد من نوعه.. فيديو

قال محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، إن هناك توسعا في شبكة الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي اتخذ موقفا فريدا لم تتخذه أكثر الدول تقدما في ظل الأزمات العالمية.

وأضاف البهواشي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك اهتماما متزايدا من الدولة المصرية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والمهمشة لعقود من الزمن والبحث عن أهالي القرى والنجوع الذين يستحقون أن يكونوا تحت مظلة الحماية الاجتماعية منذ سنوات طويلة.

وأشاد الخبير الاقتصادي، بالزيادة المستمرة لمظلة الحماية الاجتماعية، حتى وصلت إلى ما يقرب من 50%، وجميع قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور، ونسبة المعاشات، وكذلك الدعم المقدم فى القطاعات المختلفة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على المكون المحلي المصري يعزز من قدرة الاقتصاد المصري ويخلق حالة من التعافي في الميزان التجاري بفضل الصانع المصري الذي يعتبر المغذي الأساسي لكافة الصناعات الموجودة بالدولة.