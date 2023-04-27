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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رئيس تويوتا الجديد يستعرض خططه لنجاح السيارات الكهربائية

صدى البلد

يعتقد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة تويوتا، كوجي ساتو ، أن صانع السيارات الياباني الشهير يمكنه تحقيق أرباح كبيرة في مجال المركبات الكهربائية من خلال ثلاث خطوات أساسية فقط، ومع ذلك، كما رأينا شركات صناعة سيارات أخرى في خضم التحول ، قد لا يكون الأمر سهلاً من الناحية العملية كما هو على الورق، وسيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كانت جهود الرئيس التنفيذي الجديد قد حققت نجاحًا سريعًا أم لا.

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رئيس تويوتا الجديد يستعرض خططه لنجاح السيارات الكهربائية

تولى الرئيس التنفيذي ساتو زمام الأمور في 1 أبريل 2023، راجع مؤخرًا استراتيجية تويوتا المستقبلية ، والتي تم تجديدها إلى حد كبير منذ وقت ليس ببعيد، وتهدف الخطة إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية والربحية بحلول عام 2030، في حدث إعلامي، صرح ساتو لمجلة أوتوموتيف نيوز:"سيكون مفهومًا مختلفًا عما كان لدينا حتى الآن، في توقيت الخطوة 3 ، يجب تحسين الإنتاجية بشكل كبير".

تويوتا حاليًا في المرحلة الأولى من خطتها الجديدة، مع اقتراب الجزء الثاني من الخطة في عام 2026 ، والجهود النهائية بحلول عام 2030، تهدف تويوتا إلى إنتاج حوالي 1.5 مليون مركبة كهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2025 و 3.5 مليون بحلول عام 2030.

تهدف تويوتا لتحسين الإنتاجية وطرح إصدارات اقتصادية بأسعار أقل ، والتي من المفترض أن تعمل على زيادة حجم المبيعات.

أوضح ساتو في حديث صحفي أن تويوتا بدأت للتو، واستغرقت الشركة سنوات لوضع خطة لإنتاج السيارات الكهربائية، واستمر هذا حتى مع تقدم خصومها في الانتقال نحو السيارات الكهربائية، وسط الكثير من الانتقادات ، يمكن القول إن صانع السيارات الياباني لديه الآن القدرة للحاق بالركب.

بدءًا من "الخطوة 1" ، التي كانت قيد التشغيل قبل تولي الرئيس التنفيذي ساتو المنصب، أطلقت تويوتا أول خط من سياراتها الكهربائية التي تحمل علامة bZعلى منصة جديدة مصممة لهذا الغرض. 

يلاحظ ساتو أن هذه كانت تجربة تعليمية لتويوتا، لأن bZ4Xلم يكن بالضبط ما تسميه إطلاقًا ناجحًا للسيارة، ومع ذلك قد تكون مشكلات السيارة هي ما احتاجته تويوتا كبداية، واعترف الرئيس التنفيذي الجديد:"سنقوم بإجراء تحسينات وتعديلات سريعة حتى يمكن تحسين جاذبية وقوة المنتج، وسنفعل ذلك بطريقة سريعة."

بالانتقال إلى "الخطوة 2" للرئيس التنفيذي الجديد للشركة، ستعمل تويوتا على دمج نظام تشغيل السيارات Arene، والذي يتم تطويره حاليًا بواسطة Woven، ذراع البرمجيات الخاص بها.

مع النظام الأساسي المصمم لهذا الغرض والتشكيلة المقترحة من المركبات الكهربائية - كاملة مع "التحسينات والتعديلات السريعة" - فمن المنطقي وضع نظام البرنامج الناجح في مكانه في أقرب وقت ممكن. إن صانعي السيارات الكهربائية الناجحين اليوم هم شركات برمجيات بقدر ما هم صانعو سيارات.

يصرح ساتو "الخطوة 3" على أنها تتويج لخطط وجهود صناعة السيارات مجتمعة ، كنوع من "كعكة ثلاثية الطبقات". ويقول إن تويوتا ستنتقل إلى هيكل هيكلي جديد وستقوم بتغطية نظام التشغيل Areneبخدمات برمجية محدثة. مع الهيكل الجديد ، ستأتي أيضًا منصة EVمعاد تصميمها خصيصًا لزيادة المساحة والأداء والكفاءة.

مع قيادة Teslaحاليًا للمركبة الكهربائية بهامش عريض إلى حد ما ، يجب على Toyotaزيادة حجم EVبشكل كبير للحصول على هوامشها المستقبلية حيث قد تحتاج إلى المنافسة بشكل أفضل. تبلغ هوامش Teslaحاليًا حوالي 20 ٪ ، وهو أمر مثير للإعجاب بالنظر إلى أن الرقم لا يزال مرتفعًا للغاية بعد العديد من التخفيضات في الأسعار. وفي الوقت نفسه ، تبلغ هوامش تويوتا حوالي 10٪.

تهدف شركة صناعة السيارات اليابانية إلى زيادة هوامشها الربحية وربحية السيارات الكهربائية من خلال مواصلة هدفها المتمثل في إنتاج 10 ملايين سيارة سنويًا. ومع ذلك ، اعتمادًا على السوق ، ستظل العديد من هذه السيارات من السيارات الهجينة المربحة أكثر من السيارات الكهربائية بالكامل. وأضاف ساتو:"يوجد بالفعل عشرة ملايين وحدة حجم. إنه أساس قوي سيمكننا من تسريع الاستثمار في مجالات جديدة للبحث والتطوير. عشرة ملايين وحدة هي أكبر نقاط قوتنا."

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