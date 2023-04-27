تواصل احتفالات سيناء بالعيد القومي الـ 41 لليوم الثالث على التوالي

تتواصل فعاليات احتفال ،محافظة شمال سيناء بالعيد القومى ال٤١ اليوم الخميس 27 ابريل باقامة لقاء رياضي، ومباراة شاطئية، الى جانب افتتاح المكتبة العامة ومكتبة الطفل بالضاحية، كما يتفقد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ، ومرافقيه محطة تحلية مياه قبر عمير، ونموذج بئر مياه للري بقرى قبر عمير، والشلاق، والخروبة.

الملعب الخماسى

كما سيتم وضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، وإفتتاح الملعب الخماسى بنادى نجمة سيناء الرياضي بالعريش.

وسيتفقد المحافظ ومرافقية الاستاد الرياضي، وحضور العروض الفنية والرياضية بالصالة المغطاة، وتفقد الأنشطة الرياضية الخارجية،

وتختتم مساء الخميس، فعاليات مهرجان سباقات الهجن وتوزيع الجوائز على الفائزين في الأشواط الرئيسية للسباق .

وفي المساء تقام فعاليات فنية بقرية سما العريش تتضمن حفل ساهر يحييه عدد من الفنانين هيثم نبيل و محمود ياسين التهامي و محمد منير.