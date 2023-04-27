أخبار الفن| متابعة تحرج طليقة الفيشاوي.. ماجد المصري يكشف عن يومياته بالمطبخ

متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ماجد المصري يكشف عن يومياته بالمطبخ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

أدت الفنانة داليا مبارك، بروفاتها النهائية مساء أمس الأربعاء، استعدادا لحفلها الغنائي، الليلة الخميس 27 أبريل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

يحل اليوم الخميس 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

تحل اليوم الخميس 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

هنأت الفنانة ملك أحمد زاهر والدها الفنان أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

كشف النجم ماجد المصري، كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع المخرج خالد يوسف، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تفاجأت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- بسؤال محرج لها من متابعة، عبر خاصية ask عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لكنها قررت الإجابة عليه.

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن دوره بمسلسل ضرب نار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

تحدثت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- عن عمليات نحت الجسم، من خلال جلسة اسئلة للبنات فقط، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.