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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| متابعة تحرج طليقة الفيشاوي.. ماجد المصري يكشف عن يومياته بالمطبخ

أخبار الفن
أخبار الفن

متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها ماجد المصري يكشف عن يومياته بالمطبخ، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

داليا مبارك تؤدي بروفاتها النهائية استعدادا لحفل ليلة من الماضي الجميل

أدت الفنانة داليا مبارك، بروفاتها النهائية مساء أمس الأربعاء، استعدادا لحفلها الغنائي، الليلة الخميس 27 أبريل على مسرح محمد عبده أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

 

في ذكراها.. قصة رحيل سناء جميل بسبب سرطان الرئة

يحل اليوم الخميس 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

 

جهاد سعد: عشت رسالة إنسانية مع شخصية رماح في مسلسل ستهم

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

 

في ذكراها .. قصة زواج سناء جميل من الكاتب لويس جريس

تحل اليوم الخميس 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل، التي ولدت بمركز ملوي بمحافظة المنيا بمثل هذا اليوم عام 1930، ووافتها المنية في 22 ديسمبر عام 2002، عن عمر يناهز 72 عامًا.

 

جهاد سعد : المرأة كائن أساسي في المجتمع وأنا مع حقوقها لأبعد مدى

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

 

ملك أحمد زاهر تهنئ والدها بعيد ميلاده عبر إنستجرام..صور

هنأت الفنانة ملك أحمد زاهر والدها الفنان أحمد زاهر بمناسبة عيد ميلادة عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة"إنستجرام".

 

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

كشف النجم ماجد المصري، كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع المخرج خالد يوسف، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

 

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

تفاجأت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- بسؤال محرج لها من متابعة، عبر خاصية ask عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لكنها قررت الإجابة عليه.

 

ماجد المصري: بيصعب عليا أصحي مراتي عشان تعملي أكل.. وبطبخ لنفسي.. فيديو

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمه عن دوره بمسلسل ضرب نار، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

 

كله متزوق .. طليقة أحمد الفيشاوي تتحدث عن عمليات نحت الجسم

تحدثت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- عن عمليات نحت الجسم، من خلال جلسة اسئلة للبنات فقط، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

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