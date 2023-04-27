جهاد سعد: عشت رسالة إنسانية مع شخصية رماح في مسلسل ستهم

كشف النجم السوري جهاد سعد، كواليس مسلسل ستهم، مع النجمة روجينا، والذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً.

وقال النجم جهاد سعد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري: «التعامل مع باقي الفنانين كان رائعا، وكل الممثلين كانوا متعاونين متقنين لأدوارهم وكانت فعلا عائلة واحدة، وكل من شارك كانوا ملتزمين الى أبعد مدى».

واستكمل الفنان جهاد سعد: «لا لم أخف من كره المشاهد لشخصية رماح، يمكن الناس يكرهونه على مدار المسلسل، وعندما يكتمل المسلسل يمكن ما يكرهون رماح وأسلوبه، وهذا إذا كان هناك نموذج في الواقع منه، وهو فعلا كان عنيفا وكان قاسيا على أخواته وعلى نفسه أيضا».

وتابع جهاد سعد: «إذا كان الجمهور كره رماح فهذا معناه أنني استطعت أن أقدم رسالة من هذا الدور وهذا ما اتمناه لأنه يعني نجاح الدور بهذه الطريقة، بالأخص إنني أول مرة أمثل باللهجة الصعيدية التي استمتعت بها كثيرا، وأحسست فيما بعد كأنني كنت أعرفها من قبل».

وحول وجود شخصية مثل رماح في الحقيقة، قال جهاد سعد: «لا، لم أقابل أحدا في الواقع مثل «رماح» ولكن قد يجوز أن يكون هناك مثله في الواقع لكنني لم اقابل احدا، وربما هناك تقاطعات من شخصية «رماح» مع طبائع بعض الشخصيات الموجودة في واقع الحياة».

وأضاف جهاد سعد: «نحن قدمنا رسالة من خلال هذا الدور أيضا، رسالة إنسانية كنت أعيشها في كل لحظة وفي كل كلمة، وموقفي من رماح مختلف لكنني أديته كما هو من لحم ودم حتى لا يكون سلبي أو إيجابي، والباقي للجمهور، وهذه شخصية لم أقدم مثلها في حياتي بهذا العنف وباللغة الصعيدية ولغة جسده ربما كانت المرة الأولى».

قصة مسلسل ستهم

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقديم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.