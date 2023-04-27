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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كله متزوق .. طليقة أحمد الفيشاوي تتحدث عن عمليات نحت الجسم

طليقة أحمد الفيشاوي
طليقة أحمد الفيشاوي

تحدثت ندى الكامل -طليقة الفنان أحمد الفيشاوي- عن عمليات نحت الجسم، من خلال جلسة اسئلة للبنات فقط، عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

وجاء إلى طليقة أحمد الفيشاوي، سؤال من متابعة، عن عمليات نحت الجسم، فقالت المتابعة: «اية رأيك في عمليات النحت ولو قلتلك انصحيي بدكتور مناسب بس انا في مصر ممكن مين ؟». 

وردت طليقة الفيشاوي، على السؤال قائلة: «أي حاجه تفرحك وتخليكي مبسوطة .. قدام المراية وعقلك واعي وعينك مبسوطه بالمنظر اعمليها مش شرط تجميل.. اي حاجه .. الانسان لومساعدش نفسه وطور منها  محدش هيساعده». 

ستوري حساب ندى الكامل 

وقالت متابعة أخرى لطليقة الفيشاوي: «نفسي جسمي يبقى زي جسمك»، لترد عليها ندى الكامل، قائلة: « والله انا نفسي اديلك جسمي بس مش كل اللي بنشوفه عالانستجرام صح كله متزوق وكله perfect .. وانا مش بأمن بالحكايه دي خالص .. واكيد انتي عندك اللي يميزك ويرضيكي بس حاولي تشوفيه وتحبيه وبرضه عشان مكدبش اتمرني وكلي كويس وشوفي دكتور تجميل الموضوع ده بقي عادي ومش محرج خالص بس في المعقول اللي يتصدق». 

ستوري حساب ندى الكامل 

طلاق أحمد الفيشاوي وندى الكامل 

علقت ندى الكامل على انفصالها عن زوجها أحمد الفيشاوى من خلال تعليق  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وقالت طليقة أحمد الفيشاوي: «من امرأة قلبها هلك وانطفأ.. أود أن اعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق  كثيرا». 

وأضافت ندى الكامل: «الرجاء عدم الخوض في هذا الموضوع احتراما لمشاعر أطفالي وأسرتينا، لقد عشت معك أربع سنوات وأعتقد أني كنت نعم الزوجة ونعم السند، وقد أديت وأعطيت كل ما أملك من حب وتضحية لكي ترتاح.. ولكني أعتقد أنك الآن سعيد من غيري ولست تعيسا.. وأتمنى لنفسي أن أكون أيضا سعيدة.. ولكن.. وإحقاقا للحق.. لقد أعطاني ووهبني جميع حقوقي الشرعية بلا نزاع أو تردد أو لحظة تفكير بل وأكثر.. سوف أحبك دائما يا صديقي وأتمنى أن تكمل ما بدأناه سويا.. وأن تنتبه لنفسك كثيرا.. لقد كنت أمانة أرسلها الله لي.. ولم أقصر يوما أو تركتك تعاني.. لقد حافظت عليها». 

وأوضحت طليقة أحمد الفيشاوي: «اللهم فرحة لا حزن بعدها.. اللهم أبدل خوفي طمأنينة.. وكرامة وحرية لا قيد يمنعها.. وعزة نفس لا إنسان ولا موقف يزعزعها.. واعلم أن عزة النفس والكذب نقطة فاصلة في حياتي ينتهي عندها أي صديق أو حبيب.. إنها خطوطي الحمراء يا صديقي». 

 

حقيقة عودة أحمد الفيشاوي لطليقته

وقبل أيام، كشفت ندى الكامل، عن تلقيها باقة من الورود الحمراء، وعليها بطاقة تحمل رسالة اعتذار وتمنٍّ بأن يظلاّ معاً إلى الأبد، حيث كُتب فيها: "أنا آسف يا ندوشة، كل عيد حب وإحنا مع بعض"، كما صدحت في الخلفية أغنية "شو حلو آخر حب".

شائعات عودة أحمد الفيشاوي لطليقته طاردتهما بعد انتشار ذلك الفيديو، واحتفالها بعيد الحب، حيث نشرت صورة جديدة لها في يوم عيد الحب وكتبت عليها تعليق "من غيره ده يتباس".

وخمن بعض متابعيها أن الأمور بينها وبين أحمد الفيشاوي عادت لطبيعتها وتحسنت الأوضاع بينهما، لكنها لم تصدر تصريحا بشكل رسمي يكشف حقيقة الأمر.

من جانبه، حسم الفنان أحمد الفيشاوي الجدل حول عودته لطليقته السابقة ندى الكامل، بعد تداول الأنباء خلال الساعات الماضية، مشيرا إلى عدم صحة تلك الأنباء مرددا: "الأخبار غير صحيحة ولا جديد".

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