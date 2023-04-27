عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

ماجد المصري - خالد
ماجد المصري - خالد يوسف

كشف النجم ماجد المصري، كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع المخرج خالد يوسف، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي. 

وقال ماجد المصري، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «أنا شاركت بمشهدين في دور والد حامد.. والأستاذ خالد يوسف طبعا صديق حميم جدا من أيام دور صلاح معارك في فيلم كلمني شكرا». 

وتابع ماجد المصري: «كل ما اتحط قدام الكاميرا مع خالد يوسف بطلع مختلف.. وأنا ما كنتش أنا في مسلسل سره الباتع ولما شوفت المشهد اتخضيت وانبسطت قوي». 

وأضاف : «ما كنتش متخيل بجسمي بهيئتي دي كلها يحصل المشهد اللي هو فيه المشاعر دي .. وأنا بأشكر خالد يوسف جدا على اختياري لشخصية والد حامد في مسلسل سره الباتع». 

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد 

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز. 

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل. 

كما تحدث ، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما. 

كما كشف  المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر. 

وتطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم. 

وسوف يعرض صدى البلد فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب. 

 

عرض مسلسل ضرب نار 

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً. 

 

أبطال مسلسل ضرب نار 

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.

ماجد المصري خالد يوسف المخرج خالد يوسف سره الباتع مسلسل سره الباتع مسلسل ضرب نار النجم ماجد المصري أحدث أعمال ماجد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال اليوم .. تفاصيل جديدة

رسالة نارية من خالد الغندور بشأن انسحاب الزمالك من مباراة السوبر

ضربة موجعة للسوق الموازي للدولار .. ومطالبات للحفاظ على استقرار العملة الأجنبية

بدأ العد التنازلي.. موعد إجازة عيد الأضحي 2023

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري بعد رفع الفائدة

نحن على حق | أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن أزمة كهربا

الانسحاب من كأس السوبر | ميدو يوجّه طلبا عاجلا لمسئولي الزمالك

عاجل.. مصر تشعر بـ زلزال عنيف ضرب اليونان بقوة 5.5 ريختر

ترشيحاتنا

السودان .. بيان عاجل من وزارة الصحة بشأن ضحايا العنف

بعد سنوات من الجدل .. هل وصل الفراعنة إلى سطح القمر؟

مش خايفة حساب ربنا لما بتبيني جسمك؟ .. متابعة تحرج طليقة أحمد الفيشاوي

غادة عبد الرازق تثير الجدل بإطلالة جديدة

أعلى سعر للدولار اليوم الخميس 27-4-2023

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورها الأخيرة .. 5 إطلالات لـ ياسمين الخطيب تثير الجدل

في ذكرى ميلاد أوجين ديلاكروا .. تعرف على أبرز لوحاته الفنية|صور

طليقة الفشاوى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

رونالدو يصبح فوتوجرافر..الدون يلتقط الصور لزملائه في نادي النصر السعودي.. صور

فيديو

ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

نسليهان أتاغول تثير الجدل بعد خيانة زوجها قادير دوغلو | فيديوجراف

دوري أبطال إفريقيا.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل مباراة الرجاء المغربي «فيديوجراف»

توم هانكس وزوجته في القاهرة.. تفاصيل| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (11) الصراط المستقيم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المرأة المصرية والتكريم الإلهي

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: الجميع شريك في مكافحة الفساد

أمل منصور

أمل منصور تكتب: الرجل المتقلب والفتاة الودودة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أبطال من سيناء

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: أفراح سيناء بالتنمية في عيد تحريرها

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: المساجد ودورها الراقي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ