ماجد المصري: خالد يوسف صديق حميم من أيام دور صلاح معارك.. فيديو

كشف النجم ماجد المصري، كواليس مشاركته كضيف شرف في مسلسل سره الباتع، مع المخرج خالد يوسف، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

وقال ماجد المصري، في ندوة موقع صدى البلد الإخباري: «أنا شاركت بمشهدين في دور والد حامد.. والأستاذ خالد يوسف طبعا صديق حميم جدا من أيام دور صلاح معارك في فيلم كلمني شكرا».

وتابع ماجد المصري: «كل ما اتحط قدام الكاميرا مع خالد يوسف بطلع مختلف.. وأنا ما كنتش أنا في مسلسل سره الباتع ولما شوفت المشهد اتخضيت وانبسطت قوي».

وأضاف : «ما كنتش متخيل بجسمي بهيئتي دي كلها يحصل المشهد اللي هو فيه المشاعر دي .. وأنا بأشكر خالد يوسف جدا على اختياري لشخصية والد حامد في مسلسل سره الباتع».

تكريم ماجد المصري فى صدى البلد

حل النجم ماجد المصري، ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، لتكريمه عن مسلسل ضرب نار، الذي تألق فيه مع النجمة ياسمين عبد العزيز.

تحدث ماجد المصري، خلال الندوة عن كواليس مسلسل ضرب نار، ومواقفه مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ومفاجأت ستكشف عنها الحلقات الأخيرة من المسلسل.

كما تحدث ، عن تألقه مع النجمة ليلى علوي، في أول مشواره مع النجومية والبطولة، وعن سبب عدم تكرار التعاون بينهما.

كما كشف المصري، عن المسلسلات الأخرى التي تتبعها في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي، وكشف عن مفاجأة حول مسلسل الملك، المتوقف، والذي يلعب فيه شخصية القائد الهكسوسي خينذر.

وتطرق ماجد المصري، خلال الندوة إلى حياته الأسرية ومواقفه مع أبنائه ومواهبهم، وتعامله معهم.

وسوف يعرض صدى البلد فيديوهات وتصريحات ماجد المصري، تباعا عبر الموقع والقناة الرسمية له عبر يوتيوب.

عرض مسلسل ضرب نار

وتم عرض مسلسل ضرب نار، في الموسم الدرامي الرمضاني، عبر قناة ON E الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً.

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار، تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.