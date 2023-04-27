نزاعات ملكية فكرية|جمارك دبي: 29 مليون درهم قيمة البضائع المقلدة بالربع الأول من 2023

قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة إن عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة العام الماضي بلغ 388 حالة شملت نحو 15 مليون قطعة من البضائع المقلدة بقيمة 110 ملايين درهم فيما بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية في الربع الأول من العام 2023 /112 حالة شملت 10 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة اجمالية بلغت 29 مليون درهم.

وأضاف مصبح خلال الاحتفال السنوي لجمارك دبي بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية للعام 2023، تحت شعار "المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع"، أن الدائرة تحقق تقدماً كبيراً في مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع جهات إنفاذ القانون منوها إلى أن اختيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية شعار "المرأة والملكية الفكرية: تسريع الابتكار والابداع" لليوم العالمي للملكية الفكرية 2023 يُعبر عن مدى أهمية دور المرأة في تعزيز الابتكار والابداع بكافة المجالات.

وأضاف : "تكتسب حماية حقوق الملكية الفكرية أهمية مضاعفة مع تصاعد قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات والتي بلغت قيمتها في العام 2022 نحو 2.2 تريليون درهم بنمو نسبته 17 % مقارنةً مع عام 2021 ووصول عدد المسافرين عبر مطارات الدولة في العام الماضي إلى 101 مليون مسافر، ما يدفعنا لمواكبة هذه الزيادة السريعة في قيمة التجارة وأعداد المسافرين بتطوير الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية المقدمة لتيسير حركة التجارة والسفر".

وأضاف أن الدائرة قامت بتنظيم 44 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة في العام الماضي، شارك فيها ما يزيد عن 10 آلاف مشارك، كما تم تقييد 350 علامة تجارية و160 وكالة تجارية، وفي الربع الأول من العام الحالي تم تقييد 91 علامة تجارية و86 وكالة تجارية، كما تم تنظيم 24 مبادرة توعوية، وجرى إطلاق جائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس والجامعات للعام 2023.

وقال دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) في كلمته التي قدمت في الحفل عبر الفيديو: "لقد قامت النساء بدور مهم في بناء الحضارة منذ القدم ولذلك تعمل وايبو على ترسيخ دور المرأة في الابداع والابتكار عبر منظومة شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية تضمن تعزيز مشاركة المرأة عالمياً في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية".

شارك بالاحتفال؛ المهندس عبد الله بالهول الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير (تراخيص)، محمود أمين الوكيل الملاحي في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة والدكتورة ميثاء بو حميد مدير نادي دبي للصحافة ومالك حنوف مدير مجلس أصحاب العلامات التجارية وعلياء الشملان مدير (فرجان دبي) وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ممثلي الهيئات الدبلوماسية الاجنبية.

وقام أحمد محبوب مصبح بتسليم الجوائز للمدارس الفائزة بجائزة جمارك دبي للملكية الفكرية في المدارس، حيث فازت بالمركز الأول مدرسة المواكب الخاصة - الخوانيج عن ابتكارCustoms Robot ، ومدرسة الزوراء – عجمان عن تطبيق IP ACADEMY الذكي، وفازت بالمركز الثاني مؤسسة ربع قرن – الشارقة عن تطبيق IP EDUCATE CENTRE الذكي، والمركز الثالث مدرسة ام العلا – الفجيرة عن تطبيق فكرتك ملكيتك الذكي، وتم تقديم تكريم خاص لعدد من المدارس والجامعات المشاركة في الجائزة وهي مدرسة الراشدية - دبي عن تطبيق I-P-RCOURSE الذكي ومجمع زايد التعليمي - البرشاء دبي عن تطبيق كفاءتي الذكي وجامعة زايد – ابوظبي عن مشروع تطبيق DCIP الذكي، كما تقديم تكريم خاص للطلبة المبتكرين من الفرق المشاركة في مدرسة المواكب الخاصة وهم سامي الشمالي وأحمد حسن من الفريق الأول خليفة السويدي وداوود العوضي وحمد العوضي من الفريق الثاني وغنى نهلاوي ورباب هلال وهادي الصبصابي وعامر أبو نجم وعامر المهيري من الفريق الثالث.

وكرم المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة الشركاء الاستراتيجيين للدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية .

كما كرّم أكثر المتعاملين مع الدائرة في حماية حقوق الملكية الفكرية حيث تم تكريم الجهة الأكثر قيداً للعلامات التجارية .