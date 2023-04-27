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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فرض حظر التجوال|ضحايا «شاكاهولا» بكينيا تقترب من 100 شخص

الأوضاع في كينيا
الأوضاع في كينيا

أدى تحقيق جار في طائفة دينية مشتبه بها في جنوب شرق كينيا قيل لأتباعها أن يجوعوا أنفسهم إلى اكتشاف عشرات الجثث.

ووصل عدد القتلى إلى 95 قتيلاً، بعد أن استخرجت الشرطة الكينية المزيد من الرفات من المقابر الجماعية في غابة مساحتها 800 فدان في قرية شاكهولا بالقرب من بلدة ماليندي الساحلية، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأعلن وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي خلال مؤتمر صحفي، عن فرض حظر التجوال لمدة 30 يومًا من الفجر إلى المغرب بالمزرعة المذكورة.
وتم الإبلاغ عن أكثر من 200 شخص في عداد المفقودين في المنطقة في أعقاب النتائج المروعة، وفقًا لبيان صحفي صادر عن جمعية الصليب الأحمر الكينية.

وتم انتشال معظم القتلى من مقابر، بينما تم العثور على البعض أحياء لكنهم ماتوا فيما بعد، وقال كينديكي إن 34 شخصًا آخرين تم إنقاذهم من الممتلكات نجوا.

وقال المفتش العام للشرطة الكينية جافيت كومي في بيان،  يعتقد أن جميع الضحايا من أتباع بول نثينجي ماكنزي وكنيسة جود نيوز الدولية التي نصبت نفسها وماكنزي ، الذي يملك الأرض ، متهم بإغراء أتباعه هناك وتوجيههم "للصيام حتى الموت من أجل مقابلة يسوع".

وقال “كوم” إن ماكنزي استسلم للشرطة في 14 أبريل بعد أن داهموا ممتلكاته، لا يزال في الحجز.

ولدى ماكنزي سجل إجرامي يعود إلى عام 2017، وتم اعتقاله الشهر الماضي فيما يتعلق بوفاة طفلين جوعا ، لكن تم الإفراج عنه بعد ذلك بكفالة قدرها 10000 شلن كيني (حوالي 75 دولارًا) ، وفقًا لكوومي.

ويشير تحقيق أولي إلى أن ماكنزي ومشتبه بهم محتملين آخرين قد يتهمون بالقتل والإرهاب ، بحسب بيان صحفي صادر عن مكتب مدير النيابات العامة في كينيا ، وصف المشهد في شاكهولا بأنه صادم للضمير الإنساني.

في غضون ذلك، ألمح وزير الداخلية إلى احتمال اتهام ماكنزي بارتكاب إبادة جماعية، وقال إن المحققين يبحثون أيضًا في طائفة أخرى مشتبه بها في نفس المقاطعة.

كينيا الصليب الاحمر حظر التجوال وزير الداخلية الكيني

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