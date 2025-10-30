أهالي أجهور بطوخ يشيّعون جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة في القليوبية

شيع أهالي قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ بمحافظة القليوبية فى الساعات الأولى من صباح اليوم جثامين ضحايا حادث انقلاب سيارة بترعة خط 13، إلى مثواهم الأخير بمقابر الأسرة بمسقط رأسهم، وسط حالة من الحزن العميق والدموع التي خيمت على الوداع.



وخرج أهالي القرية لتوديع الضحايا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، ولذويهم بالصبر والسلوان، وسط مشهد مؤثر عكس حجم الحزن الذي خيم على الجميع بعد الفاجعة الأليمة.



وقد صرحت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية بدفن جثامين 3 أشخاص، لقوا مصرعهم في حادث انقلاب سيارة سوزوكي داخل ترعة على طريق خط 13 بعد كوبري برشوم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وسماع أقوال ذويهم، واستكمال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.



وكانت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف، قد تمكنت من انتشال ونقل الجثامين إلى مستشفى بنها التعليمي، عقب الحادث الذي وقع صباح أمس الأربعاء، فيما تم رفع السيارة من المياه وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.



وتبيّن من الفحص أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: رفعت أمين إبراهيم رياض – 60 سنة وشروق حلمي عبد الحميد – 40 سنة وعزة محروس فودة – 19 سنة ، وجرى نقل الجثامين لاحقًا إلى مستشفى قها المركزي تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.