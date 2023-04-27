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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقرر منع الموبايل في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تنبيه عاجل
تنبيه عاجل

أصدرت المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

 

حيث أعلنت المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية، منع التليفون المحمول “الموبايل” في لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث قالت المدارس الثانوية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: على جميع الطلاب أن يلتزموا بعدم الحضور إلى لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بـ التليفون المحمول.

تنبيه عاجل من المدارس الثانوية للطلاب

وحذرت المدارس الثانوية ، من أنه في حالة عدم الالتزام بقرار عدم اصطحاب التليفون المحمول “الموبايل” داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فلن يتمكن الطالب المخالف لهذا القرار من دخول لجنة الامتحان من الأساس.

وأضافت المدارس الثانوية: أنه حتى لو نجح الطالب في التسلل إلى لجان لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، فبمجرد رصد الموبايل مع الطالب داخل اللجنة ، سوف يتم فوراً عمل محضر غش، إلى جانب مصادرة الموبايل حتى نهاية الامتحانات.

وشددت المدارس على ضرورة اتباع الخطوات الاتية بـ تجهيز التابلت لـ  امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي :

أيقونة الضبط

  • اضغط على اختيار "الشاشة" وتأكد من وضع الرؤية "فاتح" وليس مظلمة، واضبط زمن توقف الشاشة على 30 دقيقة.

 

  • اضغط على إمكانية الوصول، ثم اختار التطبيقات المثبتة، ليظهر تطبيق Swift access، ويظهر اختيارين غير مفعلين، قم بتفعيل الاختيار الأول فقط، واختار السماح.

 

  • اضغط على تحديث البرنامج، ثم من أعلى الجهة اليسرى اختار الاختيار الأول"تثبيت وتنزيل"وانتظر حتى يتم التحميل وتظهر عبارة "برنامجك محدث"

 

  • فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها لتحديث النظام.

 

 أيقونة منصة الاختبار Swift access

 

  • تأكد من أن الإصدار الموجود هو V.1.6.9

 

 أيقونة Knox manage أو Knox 

 

  • اضغط على الـ ٣ شروط الموجودين أعلى اليسار.
  • من الأسفل اختار About
  • ثم اضغط على Update
  • ثم اضغط على Ok

وقالت المدارس الثانوية أنه فى الختام يجب التأكد من وجود كلا من:

  • ظهور الاختيار فتح باللون الأخضر
  • ظهور الاختيار غلق باللون الأبيض
  • و فى حالة ظهور كلمة تحديث يتم الضغط عليها.

وشددت المدارس الثانوية على جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، بأنه يجب قبل انطلاق  امتحانات الترم الثاني 2023 للصفين الاول والثاني الثانوي ، الرجوع الى مسئول التابلت في المدرسة ، في حالة عدم معرفة عمل هذه الخطوات وذلك قبل الامتحان بفترة.

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