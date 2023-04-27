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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

45 سيدة من زوجات السفراء ورؤساء البنوك والشركات العالمية تفضلن مصر مقصدا سياحيا

النادى الدولى للسيدات
النادى الدولى للسيدات

 وصل مساء أمس إلى مطار القاهرة الدولي وفد رفيع المستوى من أعضاء النادي الدولي للسيدات بدولة اليونان، وذلك بعد اختيار المقصد السياحي المصري ليكون الوجهة السياحية لرحلة النادي الدولي للسيدات بدولة اليونان لقضاء الإجازة السنوية لأعضائه هذا العام، وكان في استقبالهم نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي وعدد من أعضاء المكاتب، حيث تم الترحيب بالوفد وتقديم باقات الورود والهدايا التذكارية والنشرات والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري.

 

وسوف تستمر هذه الزيارة خلال الفترة من ٢٦ أبريل الجاري وحتى ٢ مايو القادم، سيزورون خلالها عددًا من المقاصد السياحية والأثرية فى القاهرة والأقصر وأسوان للتعرف على المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

 

وأوضحت نسرين عثمانلي أن الوفد يضم ٤٥ سيدة من السياسيين وزوجات السفراء ورؤساء بنوك والرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية وكبار الشخصيات وسيدات الأعمال، مشيرة إلى أن اختيار النادي لمصر لتكون الوجهة السياحية لأعضائه لقضاء إجازتهم السنوية هذا العام تعكس مدى ثقتهم في المقصد السياحي المصري وحرصهم على الاستمتاع بمقوماته السياحية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة من خلال زيارة المواقع الأثرية المختلفة.

 

تجدر الإشارة إلى أن النادي الدولي للسيدات هو منظمة دولية لديها العديد من الفروع في مختلف دول العالم.

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