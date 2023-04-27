41 عاما على التحرير..خبير اقتصادي يرصد محاور تنمية سيناء صناعيا وزراعيا وعمرانيا

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه بعد مرور 41 عاما على تحرير سيناء، تحولت شبه جزيرة سيناء إلى جنة مصر وذلك بفضل وضع تنميتها على رأس أولويات القيادة السياسية، موضحا أن أرض الفيروز أصبحت تشتمل على المجمعات الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الحديثة وزادت نسبة الأراضي الزراعية المستصلحة بها، إضافة إلى تنمية ومد الطرق بها والجسور والأنفاق وكافة أوجه التنمية الاقتصادية .

وأشار غراب، إلى أن ما حدث على أرض سيناء من تنمية اقتصادية خلال 9 سنوات مضت وضعها على خارطة التنمية، موضحا أن المشروعات القومية بسيناء ومدن القناة سيكون لها دور هام في زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الدخل القومي المصري، مضيفا أنه تم إطلاق مشروعات قومية بها في جميع القطاعات باستثمارات تفوق الـ 700 مليار جنيه، وتم تذليل كافة العوائق لجذب الفرص الاستثمارية فتحولت لمنطقة جاذبة للاستثمارات، حتى وصل حجم الاستثمارات العامة لسيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2021/2022 إلى 45.1 مليار جنيه .

أوضح غراب، أن من أهم المشروعات القومية العملاقة بسيناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد وجهة استثمارية واعدة جاذبة للاستثمار الأجنبي، موضحا أنها أنشئت على مساحة 460.6 كيلومتر مربع، وتشتمل على 250 منشأة صناعية وخدمية، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو مترا والتي زادت من الدخل القومي لقناة السويس، إضافة إلى إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بها، وافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بسيناء لخدمة أكثر من 8800 شركة .

ومن ناحية التنمية الصناعية، تابع غراب، أن سيناء تشتمل على العديد من المشروعات الصناعية التي زادت من الدخل القومي منها مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر، مجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، المجمع الصناعي للرخام بجفجافة، مصنع أسمنت العريش، بيراميدز لإنتاج الإطارات، مصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة، مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، إضافة لتمويل 47 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بها بـ. 2 مليار جنيه، وتمويل 5428 مشروعا من مشروعات " مشروعك "التابع لوزارة التنمية المحلية"، والموافقة على تمويل 788 مشروعا آخر .

ومن ناحية التنمية الزراعية قال غراب، إن المساحة الزراعية في سيناء زادت حتى وصلت لـ 1.1 مليون فدان منها 239 ألف فدان مزروعة حتى مارس 2022، إضافة لافتتاح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي سيكون لها دور كبير جدا في زيادة الدخل القومي باستصلاح 456 ألف فدان في سيناء، إضافة لمحطة معالجة مصرف المحسمة والذي يزرع عليها 60 ألف فدان لبلوغ طاقتها الإجمالية مليون متر مكعب يوميا، إضافة لإنشاء 9900 حوض سمكي ضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، وتنمية بحيرة البردويل، وجار إنشاء 8 قرى للصيادين .

ومن ناحية البنية التحتية، أكد غراب، أن الإحصائيات الرسمية رصدت تنفيذ ورفع كفاءة 5 ألاف كيلومتر من الطرق والأنفاق وشبكة نقل عملاقة لربط سيناء بمدن القناة والدلتا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط مدن القناة بباقي المحافظات، وإنشاء 5 كباري عائمة، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس خلال ست سنوات تكلفت 30 مليار جنيه، وتطوير 6 مطارات، وإنشاء مطار البردويل الدولي، وإنشاء وتطوير 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية في رفع وطابا والعوجة، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 والذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس .