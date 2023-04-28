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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة حارس الزمالك السابق تسحر القلوب بالكاجوال

زوجة محمد ابو جبل
زوجة محمد ابو جبل

حرصت الجزائرية سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمي الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي علي مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "انستجرام".

وتألقت الأميرة سمارة يحيى بإطلالة كاجوال مرتدية بنطال جينز ممزق وتوب احمر مكشوف ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .


وتتميز زوجة محمد أبو جبل برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وكان محمد أبوجبل انضم لصفوف البنك الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من الزمالك، في صفقة انتقال حر.

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IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_٠١٥٩٠٢
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_٠١٥١٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٤٢٨_٠١٥١٥٢
زوجة محمد أبو جبل سمارة يحيي إطلالة كاجوال حارس الزمالك محمد أبو جبل

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