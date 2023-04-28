جامعة دمياط تتقدم في تصنيف سيماجو Scimago

أعلن التصنيف الأسباني للجامعات سيماجو Scimago و الذى يتناول تقييم الأداء البحثي للجامعات والذي يعتمد على حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث العلمي للجامعات لعام 2023.



حيث واصلت جامعة دمياط إدراجها ضمن المؤشر الفرعي لمخرجات الابتكار ضمن المؤسسات Q2 .



كما تم إدراج الجامعة في المؤشر الفرعي التأثير المجتمعي لأول مره ضمن المؤسسات Q2

وظهرت جامعه دمياط في 13 تخصص من اجمالي 19 تخصص تم نشرهم في نتائج تصنيف سيماجو لعام 2023 ولعل أبرزها علوم الكمبيوتر والهندسة والكيمياء والعلوم الاجتماعية والرياضيات والفيزياء. وجاءت نتائج التخصصات في جامعة دمياط محققة مراكز متقدمة .



ومن الملاحظ ظهور تخصصات كالعقاقير والعلوم البيطرية في الأداء البحثي لجامعة دمياط على الرغم من عدم وجود كليات كالصيدلة والطب البطري بها، ولكن يعزى هذا التقدم لتشجيع قطاع الدراسات العليا الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من منسوبي الجامعة على نشر بحوث بينية في كافة العلوم الأساسية والطبيعية.



للاطلاع على النتيجة يرجي زيارة الموقع

Damietta University Ranking (scimagoir.com)

وفى شأن آخر حقق قسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة دمياط المركز السادس على مستوى مصر طبقاً لموقع اResearch.com

وفى هذا الصدد توجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط تواصل تقدمها في تصنيف سيماجو Scimago بالتهنئة الصادقة لقسم الكيمياء العريق.

كما توجه الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بكل الشكر و التهنئة لقطاع الدراسات العليا والبحوث و الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث و الدكتور أمانى الدياسطى مسئول ملف التصنيفات العالمية و لكل الباحثين و العلماء الأجلاء بداخل جامعة دمياط لما يبذلونه من جهد وفير و لتكريسهم حياتهم العلمية و المهنية من أجل تطوير الجامعة فى مجال البحث العلمى، مما كان له جليل الأثر فى دخول الجامعة فى مختلف التصنيفات العالمية أولا، و من ثم التدرج فى تحسين الترتيب ثانيا عاما بعد عام.