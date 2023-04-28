غدا.. محاكمة قاتلة طفل برميل المش بالأقصر

تنظر محكمة جنايات الأقصر، غدا السبت، فى محاكمة قاتلة الطفل إبراهيم سيد، القضية المعروفة إعلاميا بقضية " طفل برميل المش" .

وتعود القصة إلى أن تلقي دائرة قسم مركز شرطة الأقصر، باختفاء الطفل "إبراهيم سيد حساني" 5 سنوات، بنجع الطويل التابع لمدينة الطود، وتم العثور على جثة طفل داخل برميل مش بمنزل خاله عقب تغيبه بعدة أيام، وعقب التحقيق تم ضبط السيدة "أميرة. م.ا"زوجة خاله والتي تبلغ من العمر 31 عامًا، وتحويلها إلى النيابة العامة التي وجهت لها تهمة القتل عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، في القضية رقم 5590 لسنة 2022 جنايات مركز الأقصر، والمقيدة برقم 1154 لسنة 2022 كلي الأقصر.

