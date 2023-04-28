الداخلية تضبط 3 أشخاص غسلوا 30 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص- مقيمون بمحافظتى أسيوط وكفرالشيخ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .