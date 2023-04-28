التعليم في أسبوع| قرارات عاجلة لإنقاذ الطلاب المصريين في السودان.. الاستجابة لمطالب الأهالي بشأن امتحانات الثانوية العامة .. وتدريس الألماني في المدارس الحكومية

شهد التعليم قبل الجامعي في مصر العديد من الأحداث والأخبار والقرارات التعليمية الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي في مصر على مدار الأسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد أبرز الأحداث والقرارات التعليمية التي حدثت على مدار الأسبوع.



قرارات عاجلة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المصريين في السودان

فمع بداية الأسبوع ، أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2023 والدبلومات الفنية 2023 بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

كما تقرر السماح لمن يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من دولة السودان الشقيق تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ للدور الثاني خلال شهر أغسطس المقبل، مع الحصول على الدرجات الفعلية للامتحانات

تقليل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة لمنح الفرصة الكافية للمراجعة

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا هاما خلال الأسبوع الجاري ، نص على الالتزام بألا تزيد نسبة الأسئلة المقالية في الورقة الامتحانية عن ١٥٪؜ من إجمالي عدد الأسئلة، موجها أيضا بتقليل عدد الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد) لمنح الفرصة الكافية للطلاب لمراجعة الإجابة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم مراعاة تدرج مستوى أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع النماذج مع وضع الدرجة بجوار كل سؤال، وذلك نظرًا لوجود أسئلة بدرجة وأسئلة بدرجتين .

كما قرر الدكتور رضا حجازى أن يكون موضوع التعبير في امتحان مادة اللغة العربية افتتاحية أو مقدمة لأحد الموضوعات.



إجراءات جديدة لتأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023

شهد الأسبوع الجاري أيضا قيام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإصدار قرارات جديدة بشان تأمين أوراق امتحانات الثانوية العامة 2023 .

حيث قرر وزير التربية والتعليم وضع باركود أعلى وأسفل البابل شيت وورقة الإجابة للأسئلة المقالية؛ لضمان حق الطالب في حالة التظلم من التصحيح، وتفاديًا لأي محاولات تلاعب بالنتائج، مؤكدًا أنه حرصًا من الوزارة على مبدأ الشفافية، يستطيع الطالب الاطلاع على ورقة الأسئلة والإجابة الخاصة به في أول أيام التظلمات.

كما وجه الوزير بضرورة مراجعة الملاحظين للجزء الخاص ببيانات كل طالب على ورقة الإجابة والأسئلة أثناء عقد الامتحان وكذا صحة كتابة أرقام الجلوس، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع أرقام الجلوس على الطلاب منتصف مايو القادم.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توزيع البابل شيت مكتوب عليه اسم المادة، مشددًا على الاعتداد بإجابة الطالب بالبابل شيت فقط وعدم الاعتداد بالإجابة في كراسة الأسئلة، وفي حالة استعانة الطالب بكراسة إجابة جديدة، لا يتم التخلص من الكراسة (التالفة) بل يوضع عليها علامة (X) مع تحرير محضر بذلك.

عقد تدريبات لجميع المشاركين في اعمال امتحانات الثانوية العامة 2023

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برنامج تدريبي لمقدري الدرجات على استخدام مستويات التقدير (Rubrics)، في ضوء تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل إلكتروني؛ لضمان أعلى مستويات الموضوعية والعدالة بين الطلاب، مشيرا إلى أنه سيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء لكل سؤال على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح، وفي حالة وجود فرق واضح بين تقييم المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث لوضع التقييم النهائي للدرجة.

كما شدد الوزير على عقد برنامج تدريبي لرؤساء ومراقبي أول اللجان، من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، في الفترة من 20 لـ 30 مايو المقبل؛ على الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحان.

إجراءات مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم هذا الأسبوع ، عن اتخاذها عددًا من الإجراءات المشددة والحازمة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، مشيرةً إلى أنه كان قد أصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بوقف أي تحويلات للطلاب وعدم السماح بها إلا من خلال لجنة بالوزارة، وعدم السماح بعقد لجان امتحانات ثانوية عامة في لجان حدث بها غش جماعي أو شغب سابقًا، فضلًا عن ضمان عدم دخول الطلاب اللجان بأي وسائل مساعدة للغش، وتغطية مختلف لجان الامتحانات بمختلف أنحاء الجمهورية بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وزيرالتعليم يوقع بروتوكول تعاون مع "معهد جوته" الألماني فى إطار مشروع "مبادرة المدارس شركاء المستقبل"



وقع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، بروتوكول تعاون مع "معهد جوته" الألمانى فى إطار مشروع "مبادرة المدارس شركاء المستقبل" والتي تم توقيعها عام 2008، حيث يعد هذا البروتوكول امتدادًا لها.

ويهدف هذا البروتوكول إلى نشر ودعم تعليم اللغة الألمانية في المدارس المتميزة في العالم، والتأهيل المستمر للطلبة، وتنمية مهارات الطلاب، وبناء روابط حية وطويلة الأمد بألمانيا، وتشجيع الطلاب والمعلمين والمدارس على تبادل الرؤى والتعاون فيما بينهم.

وتشمل مبادرة "المدارس شركاء المستقبل" شبكة تضم أكثر من 1800 مدرسة في مختلف أنحاء العالم، ذات رابطة قوية بألمانيا، كما تعمل المبادرة على المساعدة على نشر اللغة الألمانية في المدارس المصرية، والتأهيل المستمر لمعلمي اللغة الألمانية، وتقديم المنح الدراسية لمعلمي اللغة الألمانية ودارسيها، وربط المدرسة ومعلميها وتلاميذها بمدارس أخرى من خلال شبكة دولية.

تدريس اللغة الألمانية كلغة اختيارية في المدارس الحكومية وإنشاء 100مدرسة مصرية ألمانية

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الجاري ، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا باللغة الألمانية، مشيرا إلى أنه جارى العمل على إنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية، على غرار المدارس المصرية اليابانية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم تدريس اللغة الألمانية كلغة اختيارية في إطار اللغات الأجنبية الثانية التي سيتم تدريسها بداية من الصف الأول الاعدادي في المدارس الحكومية للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يعمل على تبادل الخبرات بين طلاب المدارس على مستوى البلدين، مما يدعم لديهم مهارات التواصل بجانب إتقان اللغة.