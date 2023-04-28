الرئيس السيسي للعاملين بأسواق النصف جملة: ممكن نعمل إيه تاني في المشروع؟

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائمين على تنفيذ عدد من المشروعات في محافظة القاهرة.



وخلال الجولة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "كده عاملين 2 نادي، واحد في عمار ابن ياسر والآخر هنا، وهذا غير المناطق التنموية، ومن خلال احتكاكم بالمواطنين عايز اعرف ايه وجه نظركم والحاجات اللي ممكن نعملها في هذا المشروع".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، موسعة بالقاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، في إطار حرص الدولة على ضبط وتنظيم الأسواق والأسعار والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

