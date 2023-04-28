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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي خلال جولة تفقدية موسعة: المشروع دا هيعمل نقلة كبيرة للمنطقة| فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المناطق في محافظة القاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، وأسواق أحمد فخري وحسن المأمول، وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة. 

سوق حسن المأمون

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائمين على تنفيذ مشروعات أسواق النصف الجملة في سوق حسن المأمون، وقال القائمون على تنفيذ المشروع إن أعمال الخرسانات تنتهي في 30 يونيو، أما أعمال الواجهات فتنتهي في 15 يوليو، على أن ينتهي المشروع بالكامل في 30 نوفمبر.

هيعمل نقلة كبيرة

وفي تعليق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن  المشروع "هيعمل نقلة كبيرة".

 

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السيسي أسواق النصف جملة سوق حسن المأمون الرئيس عبد الفتاح السيسي حي مدينة نصر

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