الرئيس السيسي يوجه رسالة لأهالي المقطم: عندكم فرصة للأشغال.. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تفقده عددا من مشروعات أسواق النصف جملة في منطقة المقطم "المشروع مش أسواق فقط .. إحنا عاملين المشروع علشان نقول للناس الموجودة في المقطم والمنطقة المحيطة عندكم فرصة لأشغال مشغولات فنية أو حرف يدوية وغيرها ...".

أعمال مشروع المقطم لأسواق النصف جملة

ومن المقرر أن تنتهي أعمال مشروع المقطم لأسواق النصف جملة في 30 يوليو المقبل، وفي تصريحات القائمين على التنفيذ للرئيس السيسي.

جولة الرئيس السيسي لمتابعة إنشاء عدد من أسواق النصف جملة

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عددا من المناطق في محافظة القاهرة، لمتابعة الجهود الجارية لإنشاء عدد من أسواق النصف جملة، شملت مواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، وأسواق أحمد فخري وحسن المأمول، وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.

جولة الرئيس السيسي لمتابعة إنشاء عدد من أسواق النصف جملة

ناقش الرئيس السيسي، القائمين على تنفيذ المشروعات في أسواق النصف الجملة في سوق حسن المأمون، وقال القائمون على تنفيذ المشروع إن أعمال الخرسانات تنتهي في 30 يونيو، أما أعمال الواجهات فتنتهي في 15 يوليو، على أن ينتهي المشروع بالكامل في 30 نوفمبر.

جولة الرئيس السيسي لمتابعة إنشاء عدد من أسواق النصف جملة

وفي تعليق من الرئيس السيسي، قال إن المشروع "هيعمل نقلة كبيرة".

وكان الرئيس السيسي حريصا خلال جولته على الوقوف على موعد تسليم الإنشاءات، من أجل تسيير الخدمات التي من شأنها أن تساعد المواطنين وتوفير لهم حياة كريمة.

" src=" ">