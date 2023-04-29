مقتل صيدلي مصري بالسعودية.. تفاصيل الحادث وماذا قالت الجهات المسؤولة

حالة من الحزن والأسى سادت بين أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية بعد مقتل صيدلي مصري يدعى محمد فيصل يونس "من مدينة دمنهور محافظة البحيرة والبالغ من العمر 43 عامًا"، نتيجة إطلاق أحد المواطنين النار عليه أثناء عمله بقرية الأمواه في منطقة عسير جنوبي المملكة.

مقتل صيدلي مصري بالسعودية

وقال مصطفى فيصل، شقيق الصيدلي: "اتصل بي أحد زملائه وموظف من السفارة المصرية في السعودية، وأبلغاني بإطلاق النار عليه أثناء عمله، ونقله إلى المستشفى وتوفي هناك"، مضيفا: "كل ما أطلبه هو القصاص لأخي الشهيد بإذن الله، وسرعة عودة الجثمان لدفنه في مسقط رأسه، أو دفنه في البقيع".

ومن جانبها قالت والدة الصيدلي محمد فيصل: "عايزة أدفن ابني، وعايزة القصاص من اللي قتله، ذنبه إيه يموت وهو لسه شباب وعنده زوجة وطفل صغير"، مضيفة: "مش عارفة أتلم على أعصابي من ساعة ما سمعت الخبر، أنا تعبانة، منه لله اللي قتل ابني".

وكشفت الأم تفاصيل آخر مكالمة جمعت بينها وبين نجلها المتوفى بالسعودية، قائلة:" تلقيت مكالمة من محمد ابني ليلة وقوع الجريمة وطلب مني الدعاء له، وأخبرني أنه أدى عمرة في شهر رمضان لوالده المتوفى قبل عامين".

وناشدت والدة صيدلي البحيرة، وزارة الخارجية، "سرعة تسهيل إجراءات عودة ابنها لدفن الجثمان في مصر، واحتضان نجلها للمرة الأخيرة، وحتى تتمكن من زيارة قبره في قادم الأيام بعدما حرمت منه حيًا، والتدخل للقصاص لابنها القتيل".

وقال الدكتور أحمد زعلوك، نقيب صيادلة البحيرة، إن النقابة تواصلت مع وزارة الدولة للهجرة والسفارة المصرية في السعودية بعد مقتل الصيدلي محمد فيصل لسرعة إنهاء إجراءات إرسال جثمانه والمطالبة بالقصاص العادل، مشيرا إلى أنه "حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل حول ملابسات مقتله".

تحركات لإعادة جثمان الصيدلي

وأوضح نقيب صيادلة البحيرة، أن السفارة المصرية في السعودية، تواصلت مع أسرة الصيدلي محمد فيصل لإبلاغهم بنبأ وفاته، مشيرا إلى أن "التحقيقات مستمرة في واقعة الوفاة".

كما تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بخالص العزاء لأسرة الفقيد الصيدلي محمد فيصل والذي لقى مصرعه أثناء تأدية عمله في منطقة الأمواة بمحافظة عسير بالسعودية، كما "وجهت التعازي لنقابة الصيادلة".

وأوضحت وزيرة للهجرة، أنها تلقت اتصالا من الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة عضو مجلس الشيوخ، ومن الدكتور حسين كامل رئيس الجالية المصرية في عسير للإبلاغ عن الحادث الأليم، حيث قامت الوزارة فور علمها بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية والجانب السعودي من خلال آلية الاتصال المباشر.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن القنصلية المصرية تنيب مندوبًا لحضور التحقيقات مع السلطات السعودية واتخاذ الإجراءات القانونية من تفريغ الكاميرات وسماع شهادة الشهود واستكمال سير التحقيقات للتعرف على الجاني، مشيرة إلى "ثقتها في الإجراءات القانونية واتخاذ جهات التحقيق بالمملكة كافة الإجراءات اللازمة".

ولفتت الوزيرة إلى أنه فور سماح جهات التحقيقات، سوف يتم متابعة إنهاء نقل الجثمان إلى مصر ومتابعة كامل مستحقات الفقيد، داعية الله أن "يرحم الشهيد وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

نقابة الصيادلة تتابع التحقيقات

وقال الدكتور ناجي داوود، أمين عام نقابة صيادلة البحيرة، إنه تم التواصل مع الدكتور مصطفى فيصل، شقيق المتوفي، وأن أسرة الشهيد تطالب بالقصاص العادل من القاتل.

ولفت داوود إلى إنه تم التواصل مع النقابة العامة للصيادلة وأعضاء مجلس النواب والشيوخ من الصيادلة للتواصل مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السعودية لمتابعة إجراءات عودة الجثمان والتحقيقات.

وكان آخر ما كتبه الشهيد على صفحته أنه قام بعمل عمرة لوالده المتوفي، سائلًا الله أن "يتقبلها منه".

كما نعى الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة عضو مجلس الشيوخ، وفاة الصيدلي محمد فيصل، مشيرا في منشور له على فيسبوك، أنه تم التواصل مع الجهات المعنية من وزارة الخارجية المصرية والقنصل العام في المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الهجرة، مؤكدًا وجود مندوب من القنصلية المصرية حاضر التحقيقات مع السلطات السعودية.

وأضاف نقيب صيادلة القاهرة، أنه تم تفريغ الكاميرات ورفع البصمات وسماع شهادة الشهود للتعرف على الجاني، مشيرًا إلى أن سلطات التحقيق السعودية قائمة بواجبها على أكمل وجه، مختتما أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيتابع إنهاء "نقل الجثمان إلى مصر والحصول على كامل مستحقات الفقيد".