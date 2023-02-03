مصطفى بكري : نحترم جهات التحقيق الإيطالية في مقتل مصري داخل سيارته

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك جدلا كبيرا على مواقع السوشيال، بعد العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته في منطقة ريفية نائية بمدينة سيلافينا بإيطاليا.

وأضاف بكرى خلال برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة الخارجية المصرية تتابع ملابسات الحادث بهدوء، عن طريق القنصلية العامة في ميلانو.

حادث قتل متعمد

وأوضح بكرى، أن هناك أكثر من حادث قتل متعمد وقع ولكن مصر احترمت جهات التحقيق الإيطالية وتعاملت بهدوء.

ووجه بكري رسالة مؤكدا احترام جهات التحقيق الإيطالية، معقبا:" وعليكم أن تحترموا جهات التحقيق المصرية، ونحن على ثقة أن الخارجية تتابع هذا الأمر".