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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مواعيد فتح وغلق المحال وفقا للتوقيت الصيفي

صدى البلد

أعلن  الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل تطبيق المواعيد الصيفية على المحال العامة.

وأكد قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، :" المواعيد الصيفية لن تؤثر على مواعيد فتح وغلق المحال العامة، مشيرًا إلى أن العمل بالتوقيت الصيفي من شأنه توفير كبير في الطاقة.
 

وأشار إلى أن مواعيد فتح وغلق المحال العامة من الساعة 7 صباحًا، وحتى الساعة 11 مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

ولفت الي أن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

https://fb.watch/kbXXa6qhQg/?mibextid=hinsij

 

المطاعم والكافيهات وزارة التنمية المحلية التنمية المحلية التوقيت الصيفي برنامج الحكاية ام بي سي مصر المواعيد الصيفية

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